++ Ifo-Geschäftsklimaindex fällt stärker als erwartet ++ Potenzielle inverse Schulter-Kopf- Schulter-Formation beim DE30? ++ Idee zur Mietobergrenze belastet Wohnungsunternehmen ++Die europäischen Aktienindizes werden in der ersten Sitzung der Woche gemischt gehandelt. Die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China übte einen gewissen Druck auf Aktien aus. Anleger scheinen dies jedoch als Kaufgelegenheit zu nutzten, da einige Indizes am Montag Zuwächse verbuchen. Man beachte, dass die britische Börse aufgrund eines Feiertages ("Summer Bank Holiday") geschlossen bleibt. Der Rückgang der ifo-Indizes beschleunigte sich in jüngster Zeit und deutete darauf hin, dass Deutschland auf dem Weg in eine technische Rezession sein könnte. Interessant ist, dass sich nach den Angaben des Berichts ...

