Nach einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung Mitte des Monats befindet sich die Aktie von Freenet wieder auf dem absteigenden Ast. Nach einem Kursverlust von mehr als drei Prozent am Freitag startete Freenet auch am Montag zunächst mit einem Minus in die neue Börsenwoche, bevor sie leicht ins Plus drehte. Mit aktuell knapp über 17 Euro sind die Papiere dennoch rund vier Prozent weniger Wert als noch vor einer Woche. Es ist vor allem ein Konflikt, den das Telekommunikations-Unternehmen derzeit austrägt ... (Achim Graf)

