Hallo in der neuen Woche, liebe Leser! Zunächst einmal unverändert sind wir in den Montag gestartet, nachdem China wieder die ein bissl im Wogen-Glätting ist, was den Handelsstreit betrifft. Der DAX ist am Freitag unter den MA 200 gefallen und das wird heute auch ein grosses Thema sein. Der ATX hat heute den 165. Handelstag 2019, was dahingehend spannend ist, weil es an den bisherigen 164 Handelstagen 82x ein Plus und 82x ein Minus gab. Bestimmendes Thema diese Woche ist ATX neu, da ist der August-Utimo entscheidender Stichtag. Dazu zunächst wieder ein (wie wir es nennen) "Spitout" aus unserem Robot BSNgine: "Auf dem Radar: Mayr-MelnhofMayr-Melnhof hatte in den letzten 5 Handelstagen um +315.0% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der ...

