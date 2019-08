Enovos will den Strom der Vier-Megawatt-Anlage von Centrica Energy Trading an Industriekunden und Stadtwerke verkaufen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.Centrica Energy Trading und Enovos Deutschland haben ein Power Purchase Agreement (PPA) mit zehn Jahren Laufzeit für einen förderfreien Solarpark in Deutschland vereinbart. Wie Enovos auf Anfrage von pv magazine mitteilt, steht die Vier-Megawatt-Freiflächenanlage in der Gemeinde Barlt in Schleswig-Holstein. Der Vertrag sieht demnach vor, dass Centrica den Solarstrom an Enovos liefert. Das Unternehmen will die Energie dann an seine ...

