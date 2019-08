In den Berchtesgadener Alpen ist am Sonntagnachmittag ein Mann bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Drei Männer aus dem Raum Miesbach waren im Hagengebirge unterwegs, dabei rutschte einer der Männer auf einem glitschigen Steig aus und kam zu Sturz, teilte die Polizei am Montag mit.



Auf dem sehr steilen Wald- und Wiesenhang fiel er etwa 70 Meter tief und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu - der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung in dem äußerst unwegsamen Gelände übernahm die Bergwacht Berchtesgaden. Ein Polizeibergführer übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.