Deutsche Bundesanleihen haben am Montag spürbar nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,24 Prozent auf 178,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg auf minus 0,66 Prozent. An den übrigen Anleihemärkten Europas gab es kein einheitliches Stimmungsbild.

Belastet wurden sichere Anlagen wie Bundesanleihen durch die bessere Stimmung am Aktienmarkt. Dort sorgten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump für Auftrieb. Auf dem G7-Gipfel in Biarritz sagte Tump, China wolle die Handelsgespräche wieder aufnehmen. Am vergangenen Freitag hatten sich beide Länder noch mit der Ankündigung neuer Strafzölle überzogen. Zudem hatte Trump die politische Führung Chinas und die US-Notenbank Fed erneut scharf kritisiert.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Freude über die behauptete Annäherung im Handelskonflikt nicht trüben. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im August den fünften Monat in Folge auf den tiefsten Stand seit November 2012. "Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bankanalysten kommentierten ähnlich.

Im Nachmittagshandel dürften neben weiteren Schlagzeilen vom G7-Gipfel auch Konjunkturdaten aus den USA beachtet werden.Veröffentlicht werden Auftragsdaten aus der Industrie. Die Bestellungen von langlebigen Gütern geben einen Hinweis auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen./bgf/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

