Wellesley, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Prancer RTSM als Innovation für das Kohorten-Management bei hoch komplexen Studien ausgewählt



4G Clinical gab heute bekannt, dass es für Prancer, seinen hoch modernen Lösungsansatz beim Kohorten-Management für seine Lösung zum Bereitstellungsmanagement für Randomisierungen und Studienmaterial (Randomization and Trial Supply Management (RTSM)%2Bsolution&a=Randomization+and+Trial+Supply+Management+(RTSM))) als einer der Finalisten der European Innovations Awards 2019 ausgewählt wurde.



Das zu 100 Prozent anpassbare und flexible Kohorten-Management von Prancer macht es den Geldgebern leichter, die Kontrolle über wichtige und rechtzeitige Entscheidungen zu behalten, gerade wenn es darum geht, dass eine Studie ohne Unterbrechung voranschreiten soll.



"Damit der Entwicklungsprozess optimal verlaufen kann, bringen Geldgeber mehr Flexibilität in die Behandlungsprotokolle, wodurch klinische Programme schon auf der Grundlage von Studien-Zwischenergebnissen verändert werden können und man nicht unbedingt auf den Abschluss der Datenbank warten muss. Dadurch wird der Weg hin zu einer Zulassung verkürzt, allerdings braucht man eine bewegliche Technologie, um das auch tatsächlich umzusetzen", sagt Kathleen Greenough, Leiterin des Bereichs Client Solutions bei 4G Clinical. "Wir wollen, dass die Wissenschaft den Ton angibt und dass Patienten in jedem Fall schneller eine medikamentöse Behandlung erhalten. Wir fühlen uns geehrt, als einer der diesjährigen Finalisten der European Innovations Awards genannt zu werden."



Die European Innovations Awards wurden von Clinical Research News ins Leben gerufen und sollen herausragende Beispiele für praxistaugliche strategische Innovationen auszeichnen. Das bezieht sich auf Partnerschaften, Anwendungsgebiete und Kooperationen, die die Durchführung von klinischen Studien nachweislich verbessern. Die Gewinner werden auf der SCOPE Summit Europe-Konferenz bekannt gegeben, die vom 17.-18. September in Barcelona in Spanien stattfindet.



Informationen zu 4G Clinical



4G Clinical ist einer der führenden Anbieter von Lösungen zum Bereitstellungsmanagement für Randomisierungen und Studienmaterial (Randomization and Trial Supply Management (RTSM)) für die weltweite Life-Sciences-Branche. Das Unternehmen bietet die einzige komplett cloud-basierte, zu 100 Prozent anpassbare und flexible Lösung bei der die computergestützte Verarbeitung von natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) und Vorausberechnungen für die integrierte Versorgung zum Einsatz kommen. 4G Clinical hat seinen Hauptsitz in Wellesley, Massachusetts, im Bostoner Biotech-Korridor und betreibt weitere Niederlassungen in Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter www.4gclinical.com.



Informationen zu Clinical Research News



Clinical Research News berichtet über innovative Technologien, die von klinischen Studien bis zu Medizininformatik reichen. Technik wird auch weiterhin sämtliche Aspekte von klinischen Studien und der Erfahrungen, die Patienten machen, durchdringen, und die Verbesserung der Instrumente, die diese Bemühungen unterstützten, schreitet rasant voran. ClinicalResearchNewsOnline.com und der E-Mail-Newsletter von Clinical Research News liefern die maßgeblichen Nachrichten, Meinungen und das Wissen über das weite Feld an Innovationen, das sich zwischen dem Management von klinischen Studien und der Versorgung von Patienten auftut. Gehen Sie auf www.clinicalinformaticsnews.com



