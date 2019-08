CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schlägt vor, Bürgern zwei Prozent Zinsen zu zahlen, wenn sie ihr Geld für Klimainvestitionen hergeben. Er offenbart dabei eklatantes Nichtwissen beim Thema Geldanlage.

Um Investitionen in den Klimaschutz zu finanzieren, schlägt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine staatliche Anleihe mit jährlich zwei Prozent Zinsen vor, die an Sparer ausgegeben werden soll. Die hohen Zinsen sollen alle Bürger ansprechen. Davon kann Dobrindt ausgehen: Der Zinssatz ist so weit weg vom marktüblichen Niveau, dass jeder, der schon mal in den letzten fünf Jahren mit seiner Bank über Zinsen gesprochen hat, die Stirn runzeln wird. Dobrindt hat offenbar keine Ahnung vom aktuellen Zinsniveau.

In der Debatte kam die Frankfurter Förderbank KfW ins Gespräch. Die Bayrische CSU kann sich vorstellen, dass diese Bank die Anleihen begeben könnte. Auch das spricht nicht unbedingt für den Sachverstand von Dobrindt: Der Frankfurter Bank mangelt es nicht an Geld, um Investitionen zu fördern. Schon jetzt finanziert sie etwa die Umrüstung von Heizungen oder Solaranlagen ...

