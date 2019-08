DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

WOCHENTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.21 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.869,70 +0,49% +14,22% Euro-Stoxx-50 3.354,79 +0,62% +11,77% Stoxx-50 3.075,59 +0,21% +11,43% DAX 11.672,39 +0,52% +10,54% FTSE Feiertag CAC 5.362,69 +0,67% +13,36% Nikkei-225 20.261,04 -2,17% +1,23% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,36% -45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,72 54,17 +1,0% 0,55 +13,9% Brent/ICE 59,70 59,34 +0,6% 0,36 +7,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.530,06 1.526,71 +0,2% +3,35 +19,3% Silber (Spot) 17,60 17,42 +1,0% +0,17 +13,6% Platin (Spot) 863,40 858,69 +0,5% +4,71 +8,4% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,2% +0,01 -4,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Absturz zum Wochenschluss in Reaktion auf wechselseitig neue Zollankündigungen im US-chinesischen Handelskonflikt stehen die Zeichen an der Wall Street am Montag auf leichte Erholung. Stützend wirken Aussagen von US-Präsident Donald Trump während des G7-Gipfels in Biarritz. Demnach will Peking eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Ähnliche Signale kommen auch aus China selbst. Doch sehen Händler in den sich andeutenden Aufschlägen nur eine leichte Erholungsbewegung auf die Baisse vom Wochenschluss. Denn von einer Lösung im Handelsstreit könne keine Rede sein. Die Abwertung des Renminbi spreche eine deutliche Sprache. Der Außen-Yuan in Hongkong geht aktuell auf einem Elfjahrestief um und könnte US-Präsident Donald Trump damit weitere Munition für Maßnahmen gegen China liefern.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: revidiert +1,9% gg Vm; vorläufig +2,0% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

FINANZMÄRKTE EUROPA

Extrem nervös zeigt sich der Handel an den Aktienmärkten. Je nach Nachrichtenlage im US-chinesischen Handelsstreit schießen die Indizes nach unten - oder aber nach oben. Nun stützen Aussagen, dass beide Seiten wieder verhandel wollen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex schafft indes keine echten Kaufargumente. So sieht die ING die deutsche Industrie nach dem unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindexes im freien Fall. Zur Zurückhaltung der Anleger bei deutschen Immobilienwerten führt die geplanten Mietendeckelung. Zwar sei ein Deckel bei rund 8 Euro für den Quadratmeter bislang nur für Berlin vorgeschlagen worden, dies könnte sich aber auf das Land ausdehnen, heißt es. Die durchgesickerten Details des Entwurfs für eine Mietdeckelung in Berlin deuten nach Einschätzung von Jefferies eher auf eine Mietsenkung als lediglich ein Einfrieren der Mieten hin. Der Immobilienindex in Deutschland verliert 1,4 Prozent, Vonovia fallen 2 Prozent, Ado 4,3 Prozent und Deutsche Wohnen 4,7 Prozent. Dank positiver Berichte zu den Handelsbeziehungen der USA zur EU ziehen die Automobilwerte an. Auf dem G7-Treffen habe Trump auch einen Deal mit der EU besprochen, heißt es von Agenturen. Der Sektor der Automobilwerte gewinnt um 1,2 Prozent zu. BMW legen um 1,6 Prozent zu, VW um 0,8 Prozent und Daimler um 1,7 Prozent. Essilorluxottica ziehen um 1,2 Prozent an. Kurstreiber sind hier Presseberichte, der Hedgefonds Third Point habe eine Beteiligung an dem Unternehmen aufgebaut.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Uhr Fr, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1118 -0,27% 1,1145 1,1124 -3,0% EUR/JPY 117,69 +0,62% 117,37 117,53 -6,4% EUR/CHF 1,0895 +0,48% 1,0872 1,0882 -3,2% EUR/GBP 0,9083 -0,00% 0,9080 0,9074 +0,9% USD/JPY 105,85 +0,92% 105,25 105,65 -3,5% GBP/USD 1,2240 -0,27% 1,2270 1,2258 -4,1% USD/CNY 7,1454 +0,69% 7,1446 7,0895 +3,9% Bitcoin BTC/USD 10.351,00 +3,68% 10.323,00 10.411,25 +178,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wie nicht anders zu erwarten haben die Aktienmärkte in Ostasien am Montag mit empfindlichen Einbußen auf die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Nachdem die großen US-Indizes darauf am Freitag auf Talfahrt gegangen waren und bis zu 3 Prozent eingebüßt hatten, fielen die Verluste in Tokio, Schanghai und Hongkong ähnlich hoch aus. Am Tokioter Aktienmarkt ging es für den Nikkei-225 auf ein Siebeneinhalbmonatstief. Dass das Minus nicht stärker ausfiel, dazu könnte beigetragen haben, dass die USA und Japan beim laufenden G7-Gipfel in Frankreich ein umfassendes Handelsabkommen angekündigt haben. In Hongkong fiel das Minus unter den chinesischen Börsen am größten aus. Hier drückten die andauernden Proteste für mehr Demokratie und gegen den Einfluss Chinas. Zum Abschneiden des Schanghaier Aktienmarkts meinte Analyst Zhang Gang von Central China Securities, die Investoren im chinesischen Kernland reagierten nicht mehr so stark auf Nachrichten zum Handelsstreit in diesem Jahr und setzten außerdem auf geldpolitische Lockerungen der Notenbank. Tatsächlich führte die Notenbank am Montag den Banken des Landes neue Liquidität zugeführt. Dass Nordkorea offenbar wieder Raketentests durchführte, sorgte für keinen zusätzlichen Druck auf die Kurse in Seoul. Gesucht waren dagegen sichere Häfen, allen voran das Gold. Allenfalls leichte Unterstützung für die Märkte kam von der Zinsseite. Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole werden nämlich dahingehend interpretiert, dass im September mit einer weitere kleinen Zinssenkung in den USA zu rechnen sein dürfte. Am Devisenmarkt reagiert der Yuan mit weiteren Einbußen auf die Verschärfung des US-chinesischen Handelsstreits. Die Analysten von Nomura werten das Handelsabkommen der USA mit Japan zwar als grundsätzlich positiv für den japanischen Autosektor, weil es gerade hier Sorgen vor Strafzöllen gegeben habe, gleichwohl konnten sich die betreffenden Aktien der Abwärtstendenz am Montag nicht entziehen. Honda gaben um 1,4 Prozent nach, Toyota um 0,7 und Nissan um 1,5 Prozent.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es zu Wochenbeginn nach oben, der Anstieg hält sich indes in Grenzen. Die Eskalationsspirale im US-chinesischen Handelsstreit nahm am Freitag erheblich an Fahrt auf. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag innerhalb von Stunden mit Gegenmaßnahmen auf die jüngsten Gegenmaßnahmen der Chinesen reagiert. Schon bald werden fast alle chinesischen Importe mit US-Zöllen belegt sein. Für etwas Entspannung sorgt, dass Trump am Rande des G7-Gipfels in Biarritz erklärt hat, Peking wolle eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Die Märkte klammern sich an jeden Strohhalm. Dabei wird die Lage für die deutsche Wirtschaft zunehmend kritisch. Der Index ist im August auf 94,3 von 95,7 gefallen und damit stärker als die Erwartung von 95,1 Prozent. Die Hinweise auf eine Rezession in Deutschland verdichten sich. Zunehmend verliere auch die Binnennachfrage an Schwung, so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bahn und Lufthansa legen Rechtsstreit um Frachtkartell bei

Die Deutsche Bahn hat mit der Lufthansa eine Einigung im Streit um ein Luftfrachtkartell erzielt und damit eine seit 2013 dauernde Auseinandersetzung vor dem Landgericht Köln beigelegt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist über die Details der Einigung Vertraulichkeit vereinbart worden. Konkret wurde der Vergleich zwischen der DB Barnsdale AG, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, und mehreren Gesellschaften des Lufthansa-Konzerns (Lufthansa Cargo AG, Swiss International Air Lines und Deutsche Lufthansa AG) geschlossen.

KKR erreicht Beteiligung von über 40 Prozent an Axel Springer

Der Finanzinvestor KKR hat sich beim Medienkonzern Axel Springer eine beträchtliche Beteiligung gesichert. Bis zum Ablauf der nachträglichen Annahmefrist am 21. August um Mitternacht wurden dem Finanzinvestor insgesamt 42,5 Prozent der ausstehenden Aktien angedient, wie KKR und die Axel Springer SE mitteilten. Zusätzlich wurden Vereinbarungen über den Erwerb von 1,04 Prozent der Anteile abgeschlossen.

Siemens erhält Auftrag für HGÜ-Konverterstationen

Die Siemens AG hat einen Auftrag für die erste Hochspannungsgleichstromübertragungs(HGÜ)-Verbindung zwischen Großbritannien und Dänemark (Viking Link) gewonnen. Der Konzern ist für das Systemdesign sowie die Lieferung, die Installation und die Inbetriebnahme der Konverterstationen verantwortlich. Viking Link soll die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in beiden Ländern erhöhen.

Akasol wächst kräftig und bestätigt Prognose

Die Akasol AG hat im zweiten Quartal von der starken Nachfrage nach Batteriesystemen profitiert. Das Darmstädter Unternehmen steigerte seinen Umsatz deutlich und schrieb trotz hoher Investitionen sowohl operativ als auch unter dem Strich schwarze Zahlen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Akasol.

Godewind erreicht Vollvermietung der Düsseldorfer Herzogterrassen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 26, 2019 07:23 ET (11:23 GMT)

Die Godewind Immobilien AG hat für einen Bürokomplex in Düsseldorf einen Mieter gefunden. Wie die Frankfurter mitteilten, wurde für die Herzogterrassen im Zentrum Düsseldorfs vier Monate nach dem Kauf ein Mietvertrag mit einem führenden Co-Working-Anbieter über den gesamten Büroleerstand sowie weiterer Flächen in dem Komplex über insgesamt 21.589 Quadratmeter unterzeichnet.

Credit Suisse steckt dreistelligen Millionenbetrag in Schweiz-Geschäft

Die Credit Suisse investiert kräftig in ihr Geschäft auf dem Heimatmarkt. Wie die Bank mitteilte, will sie bis Ende 2021 einen "hohen dreistelligen Millionenbetrag" in ihr Kundengeschäft, besonders in die Digitalisierung, zusätzliche Mitarbeiter und das Marketing investieren. Zudem ändert Credit Suisse die Organisation ihres Schweiz-Geschäfts und schafft eine neue Geschäftseinheit.

Third Point steigt bei Essilorluxottica ein - Agentur

Der Brillenhersteller Essilorluxottica hat einem Agenturbericht zufolge einen bisweilen unangenehmen neuen Großaktionär. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Kreise berichtet, ist der US-Hedgefonds Third Point des Milliardärs Daniel Loeb bei dem weltgrößten Brillen- und Linsenhersteller eingestiegen, bei dem ein Machtkampf läuft.

IPO/KI-Firma Megvii Technology plant Börsengang in Hongkong

Das chinesische Technologieunternehmen Megvii Technology zieht es an die Börse. Der Spezialist für Künstliche Intelligenz (KI) hat die Citigroup, Goldman Sachs und JP Morgan für ein IPO in Hongkong mandatiert, wie aus einer Mitteilung an die Börse hervorgeht. Es wäre - wenn erfolgreich - der erste Börsengang eines solchen Unternehmens in Hongkong. Das angestrebte Volumen ist aus der Mitteilung nicht ersichtlich.

Vivendi will Stimmrechte bei Mediaset per Gericht sichern

Im Streit zwischen dem italienischen TV-Konzern Mediaset und seinem französischen Großaktionär Vivendi haben die Franzosen nun rechtliche Schritte eingeleitet. Wie die Vivendi SA mitteilte, hat sie zur Sicherung ihrer Stimmrechte ein Gericht angerufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2019 07:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.