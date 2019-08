Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima fällt deutlicher als erwartet

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August deutlicher als erwartet eingetrübt. Der von Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 94,3 (Juli revidiert: 95,8) Punkte. Das war der niedrigste Wert seit November 2012. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 95,1 Punkte prognostiziert. Für Juli war ursprünglich ein Wert von 95,7 gemeldet worden.

4,1 Prozent mehr Flugreisende im ersten Halbjahr

Allen Debatten über Emissionen und Flugscham zum Trotz ist die Zahl der Fluggäste in Deutschland im ersten Halbjahr gestiegen. 58,9 Millionen Reisende bestiegen an den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen ein Flugzeug, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Das entspricht einem Zuwachs von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit 2,3 Millionen Tonnen sind dagegen 3,3 Prozent weniger Luftfracht und Luftpost transportiert worden.

Trump wirft EU bei Treffen mit Merkel unfaire Handelspraktiken vor

Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat US-Präsident Donald Trump der Europäischen Union unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. Sein Land habe im Handel mit der EU "über die Jahre viel Geld verloren", sagte Trump am Montag zum Auftakt seiner Begegnung mit der Kanzlerin am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Die EU sei in Handelsfragen "genauso schwierig wie China". Merkel regte an, "so schnell wie möglich" in "vertiefte Gespräche" über Handelsfragen zu treten.

Trump: China will neue Verhandlungen im Handelskonflikt

In den Handelsstreit zwischen den USA und China kommt offenbar neue Bewegung: US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz, Peking wolle eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Das hätten ihm chinesische Regierungsvertreter mitgeteilt.

Trump: Besuch von Irans Außenminister in Biarritz erfolgte mit meiner Zustimmung

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben für den Besuch von Irans Außenminister Dschawad Sarif in Biarritz vorab sein Einverständnis erteilt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe ihn über die vertraulichen Besuchspläne unterrichtet und um Zustimmung gebeten, sagte Trump am Montag am Rande des G7-Gipfels in dem französischen Seebad. "Ich habe gesagt: Wenn Sie das wollen, machen Sie das." Weiter sagte Trump mit Blick auf Macron: "Ich habe gewusst, was er tut, und ich habe alles gebilligt."

Trump sieht Annäherung an Frankreich bei Steuer für Google und Co.

Im Streit um die französische Digitalsteuer für Internetkonzerne wie Google und Amazon sieht US-Präsident Donald Trump eine Annäherung: Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz, die USA und Frankreich seien einer Einigung "nähergekommen". Im Umfeld des Gipfels hatten US-Finanzminister Steven Mnuchin und der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire über den Konflikt beraten.

Trump kündigt baldigen Besuch in Deutschland an

US-Präsident Donald Trump hat einen baldigen Besuch in Deutschland angekündigt. "Wir werden sehr bald dort sein", sagte der Präsident beim Auftakt eines Gesprächs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag in Biarritz. "Ich habe Deutschland ja im Blut", sagte Trump, dessen Vorfahren aus der Pfalz in die USA emigriert waren. Merkel wies bei dem Treffen darauf hin, dass sie "den Präsidenten schon vielfach eingeladen" habe.

Regierungssprecherin: Trump immer in Deutschland willkommen

Die Bundesregierung hat auf die Ankündigung eines baldigen Deutschlandbesuchs von US-Präsident Donald Trump reagiert und erklärt, einen solchen würde man sehr begrüßen. "Deutschland und die Vereinigten Staaten sind natürlich ein so enger Partner, dass ein Besuch des US-Präsidenten hier immer willkommen ist", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Vereinigten Staaten gehören zu unseren engsten Partnern, und selbstverständlich würde die Bundesregierung einen Besuch des US-Präsidenten sehr begrüßen", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin. Derartige Verabredungen würden gemeinsam getroffen.

G7-Gipfel berät über Klimaschutz

Mit Beratungen zum Umweltschutz ist der G7-Gipfel in Südfrankreich in seine abschließende Runde gegangen. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten stand am Montag in Biarritz zunächst der Klima- und Artenschutz sowie den Erhalt der Ozeane. Zusätzlich sollten auch Krisenherde wie Syrien zur Sprache kommen.

Unwetter verursachen Schäden von 1,3 Milliarden Euro an Autos und Wohnhäusern

Unwetter haben im ersten Halbjahr in Deutschland einen Versicherungsschaden von rund 1,3 Milliarden Euro an Autos und Wohnhäusern angerichtet. Damit zeichne sich bislang ein "normales Schadensjahr" ab, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mit.

AOK-Chef kritisiert steigende Kosten in Milliardenhöhe

Der AOK-Bundesverband hat steigende Ausgaben in Milliardenhöhe für die gesetzliche Krankenversicherung kritisiert. "Die zusätzlichen Kosten für die Krankenkassen belaufen sich von 2019 bis 2022 auf rund 29 Milliarden Euro", sagte AOK-Chef Martin Litsch der Rheinischen Post. Dies wäre nur zu rechtfertigen, wenn sich auch das Gesundheitsangebot für die Versicherten verbessern würde. Allerdings verbesserten sich die Leistungen für die Versicherten "bisher nicht".

Von der Leyen beginnt am Dienstag Gespräche mit Kandidaten für EU-Kommission

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beginnt am Dienstag die Gespräche über die Auswahl der Mitglieder der neuen Europäischen Kommission. Die Treffen würden sich voraussichtlich bis in die kommende Woche hinziehen, sagte ein Sprecher von der Leyens der Nachrichtenagentur AFP am Montag weiter. Die neue EU-Kommission soll einschließlich von der Leyen 27 Mitglieder haben. Großbritannien hat wegen des geplanten EU-Austritts auf die Nominierung eines Bewerbers verzichtet.

Grüne: Wahlen in Sachsen und Brandenburg entscheidend für ganz Deutschland

Die Grünen haben die bundesweite Bedeutung der am kommenden Wochenende anstehenden Wahlen in Sachsen und Brandenburg betont und eine neue Politik in beiden Bundesländern gefordert. "Die Landtagswahlen hier in Sachsen und in Brandenburg werden entscheidend sein für die politische Lage in ganz Deutschland", sagte Parteichefin Annalena Baerbock bei einem Pressestatement vor einer Klausurtagung des Bundesvorstands der Grünen in Dresden. Klar sei, "dass es in beiden Ländern eine Veränderung der Politik geben muss". Die Grünen wollten den Klimaschutz und besonders die Entwicklung in der Lausitz ins Zentrum stellen.

Frankfurter OLG lässt Anklage wegen Steuerhinterziehung bei WM 2006 zu

In der Affäre um die Fußballweltmeisterschaft 2006 hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main die zuvor vom Landgericht abgelehnte Anklage gegen vier frühere Fußballfunktionäre zugelassen. Es liege "ein hinreichender Tatverdacht" vor, dass die Angeklagten mit der Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 6,7 Millionen Euro eine Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe zur Steuerhinterziehung begangen hätten, erklärte das OLG am Montag. Das Verfahren solle das Frankfurter Landgericht führen.

Bolsonaro tritt nach Streit mit Frankreich gegen Macron nach

Nach dem Streit um die Thematisierung der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet beim G7-Gipfel in Biarritz hat die brasilianische Regierung mit üblen Kommentaren gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte nachgetreten. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro machte sich am Sonntag einen Facebook-Beitrag zu eigen, in dem ein Nutzer über das Äußere von Frankreichs "Première dame" herzog und die Differenzen zwischen Macron und Bolsonaro mit dem "Neid" des französischen Präsidenten auf die junge Frau Bolsonaros erklärte.

Indonesien will Hauptstadt nach Borneo verlegen

Mit Blick auf einen drohenden Kollaps der Metropole Jakarta will Indonesiens Regierung die Hauptstadt des Landes auf die Insel Borneo verlegen. "Die Last auf Jakarta" als politisches und wirtschaftliches Zentrum wiege zu schwer, sagte Präsident Joko Widodo am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Die neue Hauptstadt soll demnach in der Nähe der Städte Balikpapan und Samarinda auf Borneo entstehen - und damit im geographischen Zentrum des Inselstaats.

