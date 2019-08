Novo Nordisk 0.19% Philipp7285 (KNSLGG10): Wert erfüllt die Kriterie und kommt als neuer Kandidat ins Wikifolio. (26.08. 13:06) >> mehr comments zu Novo Nordisk: www.boerse-social.com/launch/aktie/novo_nordisk Merck Co. 0.65% Philipp7285 (KNSLGG10): Wert erfüllt die Kriterie und kommt als neuer Kandidat ins Wikifolio. (26.08. 13:06) >> mehr comments zu Merck Co.: www.boerse-social.com/launch/aktie/merck_co_dl-01 Wirecard -0.10% Celovec (EUUS7001): Klage in Indien wurde abgewiesen - https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/erholung-wirecard-aktien-erholen-sich-klage-in-indien-abgewiesen-7923275 (26.08. 12:01) >> mehr comments zu Wirecard: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...