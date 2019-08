Basel (ots) - Mit der Vorstellung der Filmbiographie «Colette» feiert das Open-Air-Kino Allianz Cinema heute seinen gebührenden Abschluss. 25 Vorpremieren, Blockbuster, Arthouse-Filme und Special Events zogen dieses Jahr über 45'000 Besucherinnen und Besucher vor die Leinwand auf dem Münsterplatz.



Noch vor kurzem feierten zahlreiche Besucher und Prominente den alljährlichen Beginn von Allianz Cinema auf dem Münsterplatz. Der Andrang war von Beginn an gross. So liessen sich die Zuschauer auch von einigen kühleren und regnerischen Abenden nicht abschrecken. Die Besucherzahl liegt damit insgesamt nur knapp unter dem Rekord von 47'000 aus dem Vorjahr, in dem die Schweiz den drittheissesten Sommer seit Beginn der Messungen erlebte.



Zu den beliebtesten Filmen gehörten dieses Jahr unter anderem die Neuverfilmung von «Der König der Löwen», «Bohemian Rhapsody», «Rocketman» und «Green Book». Ein weiteres Highlight bildete ausserdem der vom «Swisslos-Fonds Basel-Stadt» unterstützte «Fokus Basel», in dessen Rahmen sich Vertreter aus Film, Kultur und Politik auf dem Münsterplatz trafen. Das Publikum trotzte dabei den enorm schlechten Wetterverhältnissen und belohnte Fanny Bräunings «Immer und Ewig» sowie die weiteren gezeigten Kurzfilme mit einem spontanen Applaus nach der Vorführung.



Die Veranstalter ziehen somit ein sehr positives Résumé. Daniel Frischknecht Knörr, Projektverantwortlicher von Allianz Cinema: «Es ist einfach schön mitzuerleben, auf was für eine tolle Resonanz die Veranstaltung in Basel trifft. Unser komplettes Team hat enorme Anstrengungen in die Organisation und den täglichen Betrieb investiert. Zu sehen wie die Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Abend mit den verschiedensten Emotionen vor der Leinwand mitfiebern ist dann einfach ein tolles Gefühl und motiviert uns natürlich, das Projekt Jahr für Jahr wieder aufs Neue anzugehen.»



So steht auch der Termin für das nächste Jahr schon fest: Allianz Cinema Basel wird vom 30. Juli bis 25. August 2020 stattfinden.



