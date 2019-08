Bremen (ots) - Bremen (ots) - Die für heute geplante Ehrung von Claudio Pizarro durch Verteter des Bremer Amateurfußballs, muss aufgrund einer fiebrigen Erkrankung des Spielers leider abgesagt werden.



Die Veranstaltung sollte heute am Montag, 26.08.2019,um 16:30 Uhr in den Räumen der Firma Koch & Bergfeld Corpus stattfinden.



Wir bitten um Ihr Verständnis.



