Auf den städtischen Wohnungsmärkten gelten Wohnungsgenossenschaften eigentlich als die Guten. Doch sie sehen sich vom geplanten Mietendeckel nun massiv bedroht. Ihre Argumente legen die Schwächen der Pläne offen.

Mit einigem Gegenwind wird Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) bei ihren Plänen für einen Mietendeckel wohl gerechnet haben. Doch heftige Kritik kommt auch aus einer Ecke, aus der man sie nicht gleich vermuten würde: Die Berliner Genossenschaften protestieren vehement gegen die nun bekanntgewordenen Details. Ihre soziale Erfolgsgeschichte werde so "massiv bedroht", heißt es in einem Positionspapier. In Summe stehen sie nach eigenen Angaben für rund 200.000 Wohnungen mit etwa 500.000 Bewohnern. Im Schnitt verlangen die Berliner Genossenschaften 5,60 Euro Monatsmiete pro Quadratmeter, und liegen damit einen Euro unter dem Berliner Mietspiegeldurchschnitt und weit unter den derzeit aufgerufenen Neuvertragsmieten. Und doch treffen die Pläne auch sie.

Für sozial orientierte Vermieter seien die aktuellen Pläne "ein Schlag ins Gesicht", urteilt Frank Schrecker, Sprecher der Berliner Genossenschaften. "Zusätzlich zu den gravierenden wirtschaftlichen Schäden wäre auch der Vertrauensverlust in den Rechtsstaat verheerend. Dass Genossenschaften in Berlin investieren, dürfte dann zur Ausnahme werden. Die Politik muss hier gegensteuern." Aus Schreckers Sicht sind die geplanten Mietobergrenzen "willkürlich bestimmt und würden massiv in bisher gesetzlich zulässige und vereinbarte ...

