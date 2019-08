ROUNDUP 2: Strenge Pläne für Mietendeckel setzen Immobilienunternehmen zu

BERLIN - Immobilienkonzerne geraten wegen des in Berlin geplanten Mietendeckels immer stärker unter Druck. Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher bekräftigte am Montag das Ziel des rot-rot-grünen Senats, den Anstieg der Wohnkosten zu stoppen. Am Sonntag waren Eckdaten für den Deckel aus dem Ressort Lompschers bekanntgeworden, wonach Wohnungen künftig nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Während Vonovia wegen einer möglichen Senkung der Mieten in Berlin bereits vor Mieteinbußen im kommenden Jahr warnt, hofft der Konkurrent Deutsche Wohnen auf ein Scheitern der Pläne. Die Aktien von Immobilienkonzernen gerieten zum Wochenstart unter Druck.

Kipping: Mietendeckel ist das, was Berlin jetzt braucht

BERLIN - Die Parteispitze der Linken stellt sich ausdrücklich hinter die Pläne für einen Mietendeckel in Berlin. Das Vorhaben von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sei "genau das, was das Land Berlin jetzt braucht", sagte die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping am Montag in Berlin. "Der Berliner Mietendeckel ist eine Reaktion auf das riesige Marktversagen im Bereich der Miete." Kritik der Berliner Sozialdemokraten wies Kipping zurück. Die SPD müsse sich entscheiden, ob sie an der Seite der Miethaie oder an der Seite der Mieter stehen möchte.

Mietendeckel: SPD und Grüne gehen auf Distanz zu Lompscher

BERLIN - SPD und Grüne in Berlin sind auf Distanz zu Überlegungen ihres Koalitionspartners Linke für einen Mietendeckel gegangen. "Die spekulative Gier auf dem Wohnungsmarkt muss gestoppt werden", erklärte SPD-Vize und Innensenator Andreas Geisel am Montag. "Auf dem Weg dorthin dürfen wir das Augenmaß aber nicht verlieren. Nicht der radikalste Vorschlag ist der beste, sondern der wirksamste Vorschlag." Nötig sei ein Mietendeckel, der Mietern schnell und rechtssicher helfe. "Was wir nicht brauchen, ist ein Vorschlag für ein Gesetz, über das jahrelang gestritten wird und das am Ende keinen Bestand vor den Gerichten hat", so Geisel.

Stadtwerke fordern strenge Auflagen für Eon bei Innogy-Übernahme

ESSEN - Mehrere Stadtwerke und Regionalversorger haben die EU-Kommission aufgefordert, die Übernahme der RWE -Tochter Innogy durch den Essener Energieriesen Eon zu untersagen. Zumindest müssten die Wettbewerbshüter Eon strenge Auflagen machen, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Appell. Die Regionalversorger befürchten, dass Eon nach der Innogy-Übernahme "Kampfpreise anbieten, kleinere Konkurrenten verdrängen und so den Markt verschließen" könnte.

Celgene verkauft Rechte an Schuppenflechte-Mittel Otezla an Amgen

NEW YORK - Der US-Biotechkonzern Amgen übernimmt vom Konkurrenten Celgene die weltweiten Rechten am Schuppenflechte-Mittel Otezla. Wie die Unternehmen am Montag bekanntgaben, will Amgen für die Rechte 13,4 Milliarden US-Dollar (rund 12 Mrd Euro) in bar auf den Tisch legen. Ob das Geschäft zustande kommt, hängt jedoch davon ab, ob sich die US-Handelsaufsicht FTC einverstanden erklärt.

ROUNDUP: Finanzinvestor KKR sichert sich über 40 Prozent an Axel Springer

BERLIN - Der Finanzinvestor KKR hat sich deutlich mehr als 40 Prozent der Anteile an Axel Springer gesichert. Bis zum Ende der Annahmefrist lag die Quote bei 42,5 Prozent, teilte der Finanzinvestor am Montag mit. Darüber hinaus kommen weitere 1,04 Prozent dazu, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verbucht waren. Somit liegt die Quote insgesamt bei etwa 43,54.

Bahn und Lufthansa einigen sich zu Luftfrachtkartell

BERLIN/FRANKFURT - Im Streit um überhöhte Kerosin- und Sicherheitszuschläge bei der Luftfracht haben sich die Deutsche Bahn und der Lufthansa -Konzern auf einen Vergleich geeinigt. Details zur Höhe des Schadenersatzes an die Bahn nannten beide Seiten am Montag nicht.

Weitere Meldungen

-Youtuber PewDiePie hat mehr als 100 Millionen Follower

-ROUNDUP: Passagierzahlen auf deutschen Flughäfen wachsen langsamer

-Windreich-Gründer Balz weist Vorwürfe vor Gericht zurück

-Credit Suisse stellt sich in der Schweiz neu auf

-ADAC erklärt Erdgas zum Autoantrieb mit bester Klimabilanz°

