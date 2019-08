Schnell droht der Aktie von Axel Springer die außerordentliche Entnahme aus dem MDAX. Mit der hohen Andienung an KKR und den zum Konsortium gehörenden Aktien der Springer-Familie plus der Anteile von Mathias Döpfner deutet sich an, dass der Streubesitz der Aktie unter die entscheidende Marke von 10 Prozent fällt. "Heute oder Morgen nach Handelssschluss sollte die Deutsche Börse die außerordentliche Anpassung bekanntgeben", so ein Markttielnehmer. Aufstiegskandidat Nummer eins wäre für ihn die Aktie von Cancom.

