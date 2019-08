BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesministerien haben laut einer Studie deutlichen Nachholbedarf beim Klimaschutz ihrer Gebäude. Nur vier Ressorts hätten sowohl einen Energieausweis vorgelegt als auch die zulässigen Grenzwerte für den Energieverbrauch eingehalten, wie eine Auswertung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ergab. Der Verein hatte 26 Ministerien und nachgeordnete Behörden untersucht. Nur die Ministerien für Forschung, Umwelt, Auswärtiges und Landwirtschaft bestanden den Klima-Check. Sie verbrauchten weniger als 70 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der Spitzenreiter, das Forschungsministerium, sei mit einem Energiebedarf von 36 Kilowattstunden sogar jetzt schon mit den Klimazielen von 2050 kompatibel.

Merkels Amtssitz auf dem vorletzten Platz

Alle weiteren Ministerien hätten Sanierungsbedarf und "heizen zum Fenster raus", erklärte die DUH. So landete das Bundesbauministerium von Horst Seehofer (CSU) bei 115 Kilowattstunden, das bei der Energiewende federführende Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) bei 142 Kilowattstunden. Schlusslichter waren die Ressorts Verteidigung (149), Finanzen (161), das Bundeskanzleramt, der Amtssitz von Kanzlerin Angela Merkel (195), sowie das Bundesfamilienministerium (211). "Die Politik der Bundesregierung gleicht beim Klimaschutz im Gebäudebereich in den letzten Jahren einer Chronologie des Scheiterns", erklärte die DUH-Vizegeschäftsführerin Barbara Metz. "Gesetze werden verzögert, Versprechen nicht eingehalten."

Noch immer keine Förderung für energetische Gebäudesanierung

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums erklärte in der Bundespressekonferenz, ihr Ressort werde die Vorwürfe prüfen.

Ein Sprecher des Bauministeriums zeigte sich verwundert. Das Ministerium von Seehofer befinde sich in einem Neubau. "Dort sind nach meiner Kenntnis klimaneutrale Heiz- und Kühlanlage verbaut, auch neueste Baumaterialien." Gleichzeitig erklärte der Sprecher, es sei Seehofer bewusst, dass es im Gebäudebereich noch "erhebliche Defizite" gebe. Dazu habe der Minister bereits den Entwurf zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung in Höhe von 1 bis 2 Milliarden Euro vorgelegt. "Darüber wird das Klimakabinett entscheiden", so der Sprecher.

ie Umwelthilfe bezeichnete den Entwurf als "völlig unzureichend". Seit 2016 scheitere die Bundesregierung am Gebäudeenergiegesetz, so DUH-Vizegeschäftsführerin Metz. Doch ohne deutliche Einsparungen in dem Sektor werde Deutschland seine Klimaziele "definitiv" nicht erreichen.

