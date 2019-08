Das Auf und Ab an der Wall Street setzt sich fort. Den deutlichen Abschlägen vom Freitag folgt eine freundliche Eröffnung. Der Auslöser: einmal mehr Donald Trump.

An der Wall Street reagieren Anleger erleichtert auf die erneuten Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,8 Prozent fester bei 25.826 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenfalls 0,8 Prozent auf 2870 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ein Prozent auf 7830 Punkte.

Beim G7-Gipfel im französischen Biarritz hatte der US-Präsident einen möglichen Deal mit China zumindest in Aussicht gestellt. China habe erneute Verhandlungen angeboten, hieß es weiter. "Die Anleger nehmen heute jeden Hoffnungsschimmer dankbar auf", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners.

Wie sehr Trumps Worte die Märkte beeinflussen zeigte ein Blick auf den Terminmarkt. In einer regelrechten Achterbahnfahrt rutschte der Futures auf den Dow-Jones-Index nach dem desaströsen Handel am Freitag weitere 400 Punkte im Minus, lag nach den Entspannungssignalen im Handelsstreit vor dem Börsenstart plötzlich wieder 300 Punkte im Plus.

Noch am Freitag hatte eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA hat den New Yorker Börsen am Freitag schwer zugesetzt. Die großen Indizes gaben Ende vergangener Woche zwischen zwischen 2,4 und drei Prozent nach.

Chinas Vizepräsident ...

