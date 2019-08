Thunberg nähert sich ihrem Reiseziel New York. Doch das Team auf der Rennjacht rechnet mittlerweile jedoch mit stark abnehmenden Winden.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss während ihrer Segelreise über den Atlantik noch etwas länger auf See ausharren als von ihr erwartet. Derzeit sieht es nach einer Ankunft in New York am Mittwochabend oder erst Donnerstagmorgen (Ortszeit) aus, wie die Deutsche Presse-Agentur diesen Montagnachmittag erfuhr.

Zuvor hatte Thunberg getwittert, kräftiger Wind treibe die Rennjacht "Malizia" stark voran, weshalb sie und ihre Mitreisenden zunächst davon ausgingen, bereits diesen Dienstagnachmittag oder -abend im Hafen North Cove Marina in Manhattan anzukommen.

Mittlerweile erwartet das Team auf der "Malizia" nach dpa-Informationen jedoch erheblich abnehmende Winde. Hinzu kommen drei weitere Faktoren: Zum ...

