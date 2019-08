G7/ROUNDUP 2: USA und China bemühen sich im Handelskrieg um verbale Abrüstung

BIARRITZ/WASHINGTON/PEKING - Nach der jüngsten Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben beide Seiten wieder versöhnlichere Töne angeschlagen. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz, die USA und China wollten "sehr bald" neue Verhandlungen in ihrem Handelskonflikt aufnehmen. Die chinesischen Unterhändler hätten sein Team in Washington am Sonntag kontaktiert. Es gebe "sehr produktive" Gespräche. Auch China mühte sich, die Wogen wieder etwas zu glätten. Der chinesische Vizepremier Liu He äußerte den Willen, die Probleme "mit einer ruhigen Haltung zu lösen".

G7/GESAMT-ROUNDUP 2/Entspannungssignale: Trump sieht große Fortschritte

BIARRITZ - Trotz großer Differenzen haben die G7-Staaten am Montag auf ihrem Gipfel im französischen Biarritz seltene Eintracht demonstriert. Bei einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel begrüßte US-Präsident Donald Trump große Fortschritte - "selbst beim Iran". Er zog eine positive Bilanz des dreitägigen Spitzentreffens: "Wir haben einen sehr erfolgreichen G7." Selbst in Handelsfragen schlug Trump versöhnliche Töne an. Er verkündete, dass die USA und China in ihrem Handelskrieg "sehr bald" neue Verhandlungen aufnehmen wollten.

G7: Nächster Gipfel möglicherweise in Golfhotel Trumps

BIARRITZ - Der nächste G7-Gipfel wird möglicherweise in einem der Golfhotels von US-Präsident Donald Trump in Miami stattfinden. "Es ist die beste Wahl", sagte Trump am Montag beim G7-Gipfel im südfranzösischen Biarritz auf die Frage, ob er die Staats- und Regierungschef in das Trump National Doral Hotel einladen werde. "Ich liebe die Lage dieses Hotels."

G7/Amazonas-Brände: Bolsonaro verbittet sich Einmischung Macrons

BRASÍLIA - Nach der Hilfszusage der G7-Staaten für das von verheerenden Waldbränden betroffene Amazonasgebiet hat sich Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes verbeten. "Wir können nicht hinnehmen, dass Präsident Macron unangebrachte Angriffe auf das Amazonasgebiet fährt und seine Absichten hinter einer "Allianz" der G7-Staaten zur "Rettung" des Amazonasgebiets versteckt, als ob wir eine Kolonie oder Niemandsland wären", schrieb der Staatschef am Montag auf Twitter.

GESAMT-ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima fällt auf den tiefsten Stand seit 2012

MÜNCHEN - In der deutschen Wirtschaft wächst angesichts der Brandherde im Welthandel der Pessimismus. Vor allem der Zollkonflikt zwischen den USA und China verunsichert die Unternehmen. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima fiel im August auf den tiefsten Stand seit 2012. Es sank um 1,5 Punkte auf 94,3 Zähler, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Es ist der fünfte Rückgang des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Rückgang gerechnet.

ROUNDUP: SPD-Vermögenssteuer ist der Linken zu zaghaft

BERLIN - Die SPD-Pläne für eine Vermögensteuer sind nach Ansicht der Linken zu zaghaft. Die von den Sozialdemokraten angepeilten Einnahmen von zehn Milliarden Euro füllten gerade einmal die Finanzlücke durch die vereinbarte Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags, sagte die Linken-Vorsitzende Katja Kipping am Montag in Berlin. Notwendig sei jedoch zusätzliches Geld für Investitionen in Bildung, Breitband-Internet und öffentlichen Nahverkehr.

USA: Aufträge für langlebige Güter steigen deutlich

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juli zwar deutlich gestiegen. Die Flugzeugbestellungen dürften die Entwicklung aber überzeichnet haben. Der gesamte Auftragseingang erhöhte sich um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Das war deutlich mehr, als Analysten mit im Mittel plus 1,2 Prozent erwartet hatten.

G7: Merkel wirbt bei Trump für Verhandlungsstart über Zollabkommen

BIARRITZ - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei US-Präsident Donald Trump dafür geworben, die mit der EU geplanten Verhandlungen über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter zu starten. Selbst wenn man der Meinung sei, dass noch andere Dinge auf die Agenda müssten, sollte man mit den Gesprächen beginnen. "Ich hoffe, dass das auch so stattfinden kann", sagte Merkel am Montag nach einem Gespräch mit Trump am Rande des G7-Gipfels in Biarritz.

G7/ROUNDUP/Und er kommt doch: Trump will 'sehr bald' Deutschland besuchen

BIARRITZ - US-Präsident Donald Trump will in Kürze Deutschland besuchen. Er werde "sehr bald" nach Deutschland kommen, sagte er am Montag bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und fügte hinzu: "Ich habe Deutsches in meinem Blut." Trumps Vorfahren kommen aus Kallstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz.

Suche nach Regierung in Italien in entscheidender Phase

ROM - Die Suche nach einer neuen Regierung in Italien geht in die entscheidende Runde. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten (PD) gerieten bei ihren Verhandlungen über eine alternative Regierung vor allem bei der Frage aneinander, wer diese künftig als Ministerpräsident führen soll. Staatspräsident Sergio Mattarella beginnt am Dienstag eine neue Runde Konsultationen mit den verschiedenen parlamentarischen Gruppen, die bis Mittwoch laufen soll.

Athen hebt Kapitalverkehrskontrollen vollständig auf

ATHEN - Gut vier Jahre nach der Verhängung von Kapitalverkehrskontrollen hat die konservative Regierung in Athen am Montag alle Beschränkungen im Geldverkehr aufgehoben. "Die Kapitalverkehrskontrollen sind ab heute Geschichte", erklärte der konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis im Parlament. Damit können die Griechen wieder beliebig Geld ins Ausland überweisen.

AfD lehnt Vermögensteuer ab: Unternehmen könnten abwandern

BERLIN - Die AfD hält nichts von dem SPD-Vorschlag zur Wiedereinführung der Vermögensteuer. "Der gefühlt einhundertste Versuch der SPD, die aus vielen guten Gründen seit mehr als zwei Jahrzehnten ausgesetzte Vermögensteuer zu reanimieren, offenbart erneut ihre vollständige ökonomische und verfassungsrechtliche Inkompetenz", sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei sich sicher, dass sich die SPD mit diesem Vorschlag, "für den es auch keinerlei fiskalische Notwendigkeit gibt", nicht durchsetzen werde.

EU-Kommission: Großbritannien muss auch bei No-Deal-Brexit zahlen

BRÜSSEL - Die EU-Kommission besteht auch bei einem Brexit ohne Vertrag auf die vollständige Bezahlung der milliardenschweren Schlussrechnung Großbritanniens für finanzielle Pflichten aus der EU-Mitgliedschaft. Dies bekräftigte Kommissionssprecherin Mina Andreeva am Montag in Brüssel. Es sei "wichtig, klarzumachen, dass die Begleichung der Rechnungen entscheidend ist für den gelungenen Beginn einer neuen Beziehung auf der Basis gegenseitigen Vertrauens".

Immobilien-Verband will sich gegen Berliner Mietendeckel wehren

BERLIN - Die Pläne für einen Mietendeckel in Berlin laufen aus Sicht des Zentralen Immobilien-Ausschusses auf ein verfassungswidriges Gesetz hinaus. "Wir werden uns wehren", kündigte der Verband am Montag an. Präsident Andreas Mattner forderte die Bundestagsfraktionen zu einer Normenkontrollklage auf. "Hier soll Enteignung durch die Hintertür in großem Stil eingeführt werden", kritisierte Mattner. Mit Normenkontrollen können Regierungen und Parlamente prüfen, ob Gesetze verfassungskonform sind.

