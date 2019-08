Der britische Premierminister Boris Johnson sagte auf einer Pressekonferenz am letzten Tag des 45. G7-Gipfels in Biarritz (Frankreich), dass er glaubt, dass die Regierung den Brexit durchziehen wird. Auf die Frage, was er tun werde, wenn das Parlament versucht, einen Brexit ohne Deal zu blockieren, sagte Johnson, es sei die Aufgabe des Parlaments, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...