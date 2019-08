Der US-Dollar-Index hält an den Kursgewinnen fest und dürfte oberhalb von 98 schließen - Die Rohölpreise gewinnen am Montag an Fahrt, da die Handelssorgen nachlassen - US-Präsident Trump sagt, China will einen Deal machen - Der USD/CAD geriet in der letzten Stunde erneut unter Abwärtsdruck und fiel auf ein neues Fünftagestief von 1,3264. Da der ...

