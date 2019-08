Das Cable baut seine Verluste in Richtung 1,2200 aus, die Erholungsbewegung verlor in die Nähe von 1,2240 an Schwung - Die US-Daten wurden vom Markt ignoriert, der Schwerpunkt liegt weiterhin auf den Handelsspannungen zwischen den USA und China. - Der GBP/USD setzte seine Talfahrt während der US-Sitzung fort und sank in der Spitze auf 1,2206 Dollar. ...

