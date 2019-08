Zum Wochenstart haben die wichtigsten US-Indizes zugelegt. Der Auslöser: einmal mehr Trump. Bei den Einzelwerten gehörten Chiphersteller zu den Gewinnern.

Entspannungssignale von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben am Montag die Stimmung an den New Yorker Börsen gehoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent im Plus auf 25.898 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 1,1 Prozent auf 2878 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 7853 Punkte.

Trump begrüßte ein Gesprächsangebot der Regierung in Peking und erklärte sich dazu bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Die Anleger nehmen heute jeden Hoffnungsschimmer dankbar auf", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Chinas Vizepräsident und Chef-Unterhändler Liu ...

