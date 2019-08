Mit der eigenen Support-Website mit Pflegehinweisen zur Apple Card erntet Apple großen Spott im Netz.Kreditkarte aus TitanNeben Apple Pay bietet das US-amerikanische Unternehmen die Apple Card nun auch in physischer Form an. Doch wer die Kreditkarte im Leder-Portemonnaie verstauen will, hat falsch gedacht. Das Unternehmen veröffentlichte nun die Pflegehinweise zur Karte und die sorgen für einige Lacher im Netz. Laut Apple ist die Kreditkarte zwar aus beständigem Titan gefertigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...