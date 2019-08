Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) in Österreich hat der Technologiesektor die Nase vorne. "Die IT-Branche investiert gut jeden achten Euro in Forschung und Entwicklung, also 12,7 Prozent", sagte Gunther Reimoser, Country Managing Partner bei EY Österreich, laut einer Aussendung.Das Beratungsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...