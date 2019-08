Wachstum bei Umsatz und EBITDA. EBIT durch Investitionen, rückläufigen Werbemarkt und Abschreibungen belastet. Gutes Ergebnis durch Veräusserungsgewinn

Der Betriebsertrag der Schweizer Mediengruppe Tamedia stieg im ersten Halbjahr auf 524.1 Millionen Franken (9.8 Prozent). Das Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen sank leicht auf 71.1 Millionen Franken (-2.3 Prozent), während das EBIT neu 41.0 Millionen (-22.3 Prozent) beträgt. Der starke Rückgang des EBIT ist auf den rückläufigen Printwerbemarkt, höhere Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen sowie Investitionen in den Ausbau der Marktplätze und in die digitale Transformation der Bezahlmedien zurückzuführen. Das Ergebnis stieg insbesondere aufgrund eines Veräusserungsgewinns auf 53.6 Millionen Franken (34.3 Prozent).

Zürich, 27. August 2019 - Die Schweizer Mediengruppe Tamedia erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 524.1 Mio. CHF (Vorjahr 477.5 Mio. CHF). Der Umsatzanstieg von knapp 10 Prozent ist vor allem auf die erstmalige Berücksichtigung der Goldbach Group und der Zattoo Group zurückzuführen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 7.2 Prozent und erreichte 91.5 Mio. CHF (Vorjahr 85.4 Mio. CHF). Dieser Anstieg ist wesentlich auf die Einführung des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 «Leasingverhältnisse» zurückzuführen. Das Ergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen sank leicht um 2.3 Prozent auf 71.1 Mio. CHF (Vorjahr 72.7 Mio. CHF). Aufgrund der Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen - die um 50.7 Prozent angestiegen sind und aus den Übernahmen der Goldbach Group und Zattoo Group sowie Neo Advertising und Basler Zeitung resultieren - sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 22.3 Prozent auf 41.0 Mio. CHF (Vorjahr 52.7 Mio. CHF).

Christoph Tonini, Vorsitzender der Unternehmensleitung von Tamedia: «Im Vergleich zum Vorjahr haben wir rund 18 Millionen Franken im Printwerbemarkt verloren, die digital nicht kompensiert werden konnten. Auch unsere erfolgreichen digitalen Marktplätze spüren die Konkurrenz von internationalen Anbietern. Um einer möglichen Disruption zuvorzukommen, haben wir deutlich in den Ausbau von Personal und IT unserer Digitalplattformen investiert. Zusammen mit den Investitionen in unsere Bezahlmedien drücken diese Effekte in Summe aufs operative Ergebnis - ich bin jedoch überzeugt, dass diese Investitionen langfristig gewinnbringend sein werden.»

Kennzahlen 2019-6 in Mio. CHF 2018-6 in Mio. CHF Veränderung in Prozent Tamedia-Gruppe Betriebsertrag 524.1 477.5 9.8 Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 91.5 85.4 7.2 Marge (in Prozent) 17.5 17.9 -2.4 Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen 71.1 72.7 -2.3 Betriebsergebnis (EBIT) 41.0 52.7 -22.3 Marge (in Prozent) 7.8 11.0 -29.2 Ergebnis 53.6 39.9 34.3 davon Anteil Aktionäre von Tamedia 39.6 26.3 50.6 Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit 64.9 98.8 -34.3 Bilanzsumme 2 841.6 2 948.41 -3.6 Eigenfinanzierungsgrad (in Prozent)² 72.8 71.31 2.2 Bezahlmedien Betriebsertrag 276.1 290.1 -4.8 davon Intersegment 17.7 21.7 -18.7 EBITDA 17.6 22.5 -21.5 EBITDA-Marge (in Prozent)³ 6.4 7.7 -17.6 Pendlermedien und Vermarktung Betriebsertrag 141.8 93.6 51.4 davon Intersegment 7.2 4.1 73.7 EBITDA 32.5 13.8 135.3 EBITDA-Marge (in Prozent)³ 22.9 14.8 55.4 Marktplätze und Beteiligungen Betriebsertrag 137.0 124.9 9.7 davon Intersegment 6.0 5.3 12.4 EBITDA 42.1 53.2 -20.9 EBITDA-Marge (in Prozent)³ 30.7 42.6 -27.9 Durchschnittlicher Bestand Mitarbeitende4 3 642 3 224 13.0 ¹ per 31.12.2018 ² Eigenkapital zu Bilanzsumme ³ Die Marge bezieht sich auf den Betriebsertrag 4 Der durchschnittliche Mitarbeiterbestand versteht sich ohne Mitarbeitende von Assoziierten / Joint Ventures

Alternative Performance-Kennzahlen

Tamedia verwendet die folgenden alternativen Performance-Kennzahlen:

Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)

Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen

Konsolidierte normalisierte Erfolgsrechnung

Detaillierte Angaben zur Zusammenstellung der alternativen Performance-Kennzahlen sind unter www.tamedia.ch/performance-kennzahlen zu finden.



Bezahlmedien: Printwerbemarkt verliert über 10 Prozent

Der Betriebsertrag des Geschäftsfeldes Bezahlmedien, das alle bezahlten Tages- und Wochenzeitungen sowie Zeitschriften und Druckzentren umfasst, sank und erreichte 276.1 Mio. CHF (Vorjahr 290.1 Mio. CHF). Die weiterhin rückläufigen Printwerbeerlöse sind der wesentliche Treiber dieser Entwicklung. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) des Geschäftsfeldes Bezahlmedien ging von 22.5 Mio. CHF auf 17.6 Mio. CHF zurück. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 6.4 Prozent (Vorjahr 7.7 Prozent). In der Folge sank auch das Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen von 14.4 Mio. CHF auf 7.2 Mio. CHF. Das Ergebnis auf Stufe EBIT erreicht 2.2 Mio. CHF (Vorjahr 10.1 Mio. CHF). Die EBIT-Marge liegt noch bei 0.8 Prozent.

Pendlermedien und Vermarktung: Erstmals mit Goldbach für die ganze Berichtsperiode

Das Geschäftsfeld Pendlermedien und Vermarktung umfasst zusätzlich zum Medienverbund 20 Minuten die Beteiligungen an L'essentiel, Heute / heute.at und Metroxpress / BT sowie die Werbevermarkterin Goldbach und die im Out-of-Home-Bereich tätige Firma Neo Advertising. Im Vorjahresvergleich weist das Segment Pendlermedien und Vermarktung mit 141.8 Mio. CHF einen um 51.4 Prozent höheren Betriebsertrag aus. Der höhere Betriebsertrag ist vor allem auf die Übernahme von Goldbach zurückzuführen. In der Folge stieg das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) auf 32.5 Mio. CHF (Vorjahr 13.8 Mio. CHF). Die EBITDA-Marge liegt neu bei 22.9 Prozent (Vorjahr 14.8 Prozent). Das Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen erreichte 27.8 Mio. CHF (Vorjahr 12.6 Mio. CHF). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg von 11.1 Mio. CHF auf 17.9 Mio. CHF. Die EBIT-Marge kommt auf 12.6 Prozent zu liegen (Vorjahr 11.8 Prozent).

Marktplätze und Beteiligungen: Der Umsatz wächst - Investitionen belasten das Ergebnis

Das Geschäftsfeld Marktplätze und Beteiligungen, das sämtliche nicht-publizistischen digitalen Angebote umfasst, erreicht einen Betriebsertrag von 137.0 Mio. CHF. Dies entspricht einer Steigerung von 9.7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist auf organisches Wachstum sowie auf die Übernahme der Zattoo Group zurückzuführen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) des Geschäftsfeldes Marktplätze und Beteiligungen sank auf 42.1 Mio. CHF (Vorjahr 53.2 Mio. CHF) an. Die Gründe für diesen Rückgang sind unter anderem ein höherer Betriebsaufwand aufgrund der Übernahme der Zattoo Group, die Lancierung der Autoplattform carforyou.ch sowie Investitionen in zusätzliches Personal für die Weiterentwicklung der Digitalplattformen. Die EBITDA-Marge beträgt in der Folge 30.7 Prozent (Vorjahr 42.6 Prozent). Das Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen beträgt 36.8 Mio CHF (Vorjahr 49.8 Mio. CHF). Das Betriebsergebnis (EBIT) erreicht 21.6 Mio. CHF (Vorjahr 35.6 Mio. CHF). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 15.7 Prozent (Vorjahr 28.5 Prozent).

Medienorientierung und Analysteninformation

Die telefonische Medienorientierung findet heute Dienstag, 27. August 2019, um 10.00 Uhr statt. Für Analysten und Investoren wird zudem um 11.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache durchgeführt. Die Einwahlnummer zu den Konferenzen lautet: +41 58 310 50 00. Bitte wählen Sie sich einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn ein.

Für Investoren und Analysten aus Übersee wird bei Bedarf ein englischsprachiger Conference Call am Folgetag angeboten.

Kontakt

Patrick Matthey, Leiter Kommunikation

+41 44 248 41 35, patrick.matthey@tamedia.ch

Über Tamedia

Tamedia ist die führende private Schweizer Mediengruppe. Die Digitalplattformen, Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften von Tamedia bieten Überblick, Einordnung und Selektion. Das 1893 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3'700 Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Serbien und ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

Weitere Informationen zu Tamedia für Medienschaffende:

www.tamedia.ch/de/gruppe/newsroom Im Newsroom unter Bilddatenbank stehen frei verfügbare aktuelle Bilder rund um Tamedia zum Herunterladen zur Verfügung, unter anderem Aufnahmen der Gebäude mit dem seit Januar 2017 eingesetzten Logo.

www.tamedia.ch