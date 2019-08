Nach dem robusten Wochenstart zeichnet sich am Dienstag im Dax eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 11 692 Punkte. Der Dax pendelt derzeit um seine 200-Tage-Linie. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend läuft seit Monaten seitwärts.

Den Schock durch die jüngste Eskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China haben die Anleger recht gut weggesteckt. Dabei half, dass beide Seiten nach dem unfreundlichen Tenor vom Freitag tags zuvor bereits wieder Gesprächsbereitschaft signalisierten. Die Wall Street holte daraufhin zumindest einen Teil ihrer deutlichen Kursverluste wieder auf und auch Asiens Börsen legten am Dienstagmorgen zu.

Die Anleger sollten auch Italien im Blick behalten, wo die Suche nach einer neuen Regierung in die entscheidende Phase geht. Staatspräsident Sergio Mattarella empfängt von Dienstag an in Rom alle parlamentarischen Gruppen, um die Möglichkeiten für eine alternative Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) auszuloten. Die Beratungen gehen bis Mittwochabend./ag/jha/

ISIN DE0008469008

