Die Erkenntnisse des Gipfels in Biarritz wurden gestern in New York durchweg positiv aufgenommen dem alle Asiaten heute sofort folgen. Die Europäer stehen vor dem gleichen Ansatz. Damit ist die Stabilisierung der Märkte nach der deutlichen Destabilisierung in der vergangenen Woche wieder bestätigt. Es kann weitergehen, aber wie, wird noch zu diskutieren sein. Die wichtigste Vorgabe für heute liefert die AB-Daily und für die Termin-Fans die TB-Daily. Wie wettet man auf eine kurze DAX-Rally?



