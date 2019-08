The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2AAVU8 DT.PFBR.BANK MTN R25074 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH6KR2 HCOB FZ 8 17/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US03938LAQ77 ARCELORMITTAL 10/20 BD01 BON USD N

CA XFRA USY3815NAW12 HYUNDAI CAP.SVCS 16/19MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS0100221349 COBA 99/19VARS137 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0101360161 COBA 99/19 LS S.151 BD01 BON GBP N

CA XFRA US03938LAY02 ARCELORMITTAL 15/20 BD02 BON USD N

CA HLX3 XFRA LU0090344390 H+A-H+A MULTI ASSET B FD00 EQU EUR N

CA HLX0 XFRA LU0234006269 H+A-H+A MULTI ASSET A FD00 EQU EUR N