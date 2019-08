Nach einem neuen Sechsjahreshoch zum Wochenauftakt scheinen die Akteure an den Goldmärkten nun erst einmal eine abwartende Haltung einzunehmen.Statements von US-Präsident Trump sorgten am Dienstag an den internationalen Finanzmärkten zu einer leichten Erholungstendenz. Mittlerweile hält er einen Deal mit den Chinesen wieder für wahrscheinlich. Wie lange diese Hoffnung am Leben erhalten wird, bleibt abzuwarten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die US-Regierung regelmäßig negativ überraschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...