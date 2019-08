Hinweise an Redaktionen Die Lösungen von Gemalto stehen im Zentrum des modernen Lebens, von Zahlungen über Unternehmenssicherheit bis zum Internet der Dinge. Die Technologien und Dienstleistungen von Gemalto dienen der Authentifizierung von Menschen, Transaktionen und Objekten sowie der Datenverschlüsselung und Werterzeugung bei Software. So können Unternehmen und Regierungen sichere digitale Dienste für Milliarden von Menschen und Dingen bereitstellen. Über Thales Die Menschen, denen wir unser Leben anvertrauen, vertrauen auf Thales. Unsere Kunden haben ehrgeizige Ziele: Sie wollen das Leben noch besser und sicherer machen. Die Kompetenzen und der kulturelle Hintergrund unserer Experten sind in ihrer Vielfalt einzigartig. Sie befähigen uns dazu, außergewöhnliche und leistungsfähige technische Lösungen zu entwickeln, die die Welt von morgen schon heute Wirklichkeit werden lassen. Ob in den Tiefen des Meeres oder des Alls und des Cyberspace wir unterstützen unsere Kunden dabei, kritische Situationen schnell zu erfassen und effektiv zu handeln. Dadurch können sie die zunehmende Komplexität bewältigen und im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen. Mit 80.000 Beschäftigten in 68 Ländern erzielte Thales 2018 einen Umsatz von 19,0 Milliarden Euro.