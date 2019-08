Mit einem Plus von 0,4 Prozent landete der DAX am Montag auf den Punkt genau auf der seit mittlerweile drei Wochen heiß umkämpften 200-Tage-Linie. Immerhin ein halber Punkt für das bullische Lager, denn eigentlich hätte am Montagmorgen noch niemand einen Pfifferling auf den DAX und diesen so wichtigen gleitenden Durchschnitt gegeben. Aber das war vor Mr. Trumps Aussagen zum Handelskrieg mit China.

