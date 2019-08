Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Ein Gericht im US-Bundesstaat Oklahoma hat den Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) wegen der Opiate-Krise zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 572 Millionen Dollar verurteilt. Durch irreführende Werbung über in hohem Maße abhängig machende Schmerzmittel hätten J&J und dessen Pharma-Abteilung Janssen "die Gesundheit und Sicherheit tausender Bürger Oklahomas beeinträchtigt", heißt es in dem Urteil. J&J kündigte umgehend Berufung an. "Janssen hat die Opiate-Krise in Oklahoma nicht verursacht", erklärte der US-Konzern. Es handelt sich um die erste Verurteilung eines Herstellers in den USA wegen dieser Krise, die in vielen Regionen ein dramatisches soziales Problem darstellt. Nach Behördenangaben starben im Jahr 2017 landesweit rund 47.600 Menschen an Überdosen von Opiaten. Richter Thad Balkman machte J&J direkt dafür verantwortlich, dass tausende Menschen in Oklahoma von Opiaten abhängig wurden, viele an Überdosen starben und die Zahl der Neugeborenen mit Entzugssymptomen zugenommen hat. Das Urteil in Oklahoma stützt sich auf ein Gesetz gegen "Störung der öffentlichen Ordnung". J&J argumentiert jedoch, die Staatsanwaltschaft habe nicht nachweisen können, dass die Produkte und Handlungen des Unternehmens eine "Störung der öffentlichen Ordnung" dargestellt hätten. In den USA sind insgesamt fast 2000 Klagen gegen die Hersteller von Medikamenten mit Opiaten anhängig.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

19:00 US/Cypress Semiconductor Corp, ao HV zur Abstimmung

über die Übernahme durch Infineon Technologies

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 128,5 zuvor: 135,7

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.883,80 +0,02% Nikkei-225 20.476,13 +1,06% Hang-Seng-Index 25.663,24 -0,07% Kospi 1.925,19 +0,46% Shanghai-Composite 2.906,91 +1,51% S&P/ASX 200 6.475,10 +0,54%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit ist zurück und prompt steigen die Kurse an den ostasiatischen Börsen am Dienstag wieder. Sie folgen damit der Erholungsvorgabe der US-Börsen. Zur Stimmungsaufhellung in Schanghai trägt bei, dass die Notenbank des Landes dem Bankensystem im Rahmen eines siebentägigen Refinanzierungsgeschäfts netto umgerechnet etwa 4,3 Milliarden Dollar an frischer Liquidität zur Verfügung gestellt hat. Für wieder mehr Zuversicht im Handelsstreit hat US-Präsident Donald Trump gesorgt. Demnach ist er bereit, die Gespräche mit China wieder aufzunehmen und außerdem sprach er von zwei "sehr guten Anrufen" und davon, dass China einen Deal wolle und dass es dazu auch kommen werde, wenn es den USA möglich sei. Die Anrufe wurden von chinesischer Seite zwar dementiert, von dort hieß es aber, dass man weiter in Kontakt mit der US-Seite sei. Zur positiven Stimmung trägt auch bei, dass es Bewegung im US-iranischen Konflikt um den mutmaßlichen Bau von Atomwaffen gibt. So ist Trump im Grundsatz zu einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani bereit.

US-NACHBÖRSE

Mit Erleichterung haben die Börsianer auf ein Urteil gegen Johnson & Johnson reagiert. Das Unternehmen wurde zwar wegen angeblich irreführender Werbung für abhängig machende Schmerzmittel (Opiate) zu einer Entschädigungszahlung von 572 Millionen Dollar verurteilt, die Staatsanwaltschaft hatte aber bis zu 17 Milliarden Dollar gefordert. Johnson & Johnson stiegen um 2,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.898,83 1,05 269,93 11,02 S&P-500 2.878,38 1,10 31,27 14,82 Nasdaq-Comp. 7.853,74 1,32 101,97 18,36 Nasdaq-100 7.575,02 1,47 110,02 19,67 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 706 Mio 971 Mio Gewinner 1.968 423 Verlierer 972 2.528 unverändert 90 80

Erholung - Nach dem Kurseinbruch am Freitag in Reaktion auf weitere Strafzölle im Handelskonflikt erholten sich die Kurse. Teilnehmer sprachen aber, trotz zuversichtlich stimmender Aussagen von US-Präsident Donald Trump und Pekings, von einem weiterhin sehr nervösen Markt. Stimmungstützend wirkten die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter, die im Juli deutlich besser als erwartet ausgefallen waren. Die Apple-Aktie holte mit einem Plus von 1,9 Prozent knapp die Hälfte der Abgaben vom Freitag wieder auf. Qualcomm verloren 0,8 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hat erneut seinen Finanzchef verloren.Für den Technologie- bzw. Halbleitersektor ging es um 1,5 bzw. 1,2 Prozent nach oben. Beide Subindizes waren am Freitag um über vier Prozent abgesackt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,54 1,6 1,52 33,7 5 Jahre 1,42 0,8 1,41 -50,2 7 Jahre 1,48 -0,0 1,48 -76,8 10 Jahre 1,54 0,0 1,54 -90,9 30 Jahre 2,04 1,1 2,03 -103,1

Wenig verändert zeigten sich die US-Anleihen, nachdem anfängliche Gewinne wieder verlorengegangen waren. Die leichten Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt sorgten für ein nachlassendes Interesse. Die Rendite zehnjähriger Papiere zeigte sich kaum verändert bei 1,54 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:27 % YTD EUR/USD 1,1101 +0,0% 1,1100 1,1130 -3,2% EUR/JPY 117,33 -0,4% 117,81 117,52 -6,7% EUR/GBP 0,9082 -0,0% 0,9083 0,9074 +0,9% GBP/USD 1,2223 +0,0% 1,2222 1,2262 -4,1% USD/JPY 105,68 -0,4% 106,13 105,58 -3,7% USD/KRW 1212,15 +0,0% 1211,81 1215,86 +8,8% USD/CNY 7,1586 +0,1% 7,1512 7,1459 +4,1% USD/CNH 7,1722 +0,1% 7,1662 7,1558 +4,4% USD/HKD 7,8438 -0,0% 7,8455 7,8441 +0,2% AUD/USD 0,6759 -0,2% 0,6776 0,6751 -4,1% NZD/USD 0,6370 -0,4% 0,6393 0,6377 -5,1% Bitcoin BTC/USD 10.185,97 -0,7% 10.258,75 10.329,50 +173,9%

Der Dollar konnte nach seiner Talfahrt Boden gut machen. Der Euro fiel im späten US-Handel mit der Dollarstärke auf 1,1097 nach Wechselkursen um 1,1150 Dollar am Freitagabend. Deutlicher nachgebend zeigt sich der Yuan im asiatisch dominierten Handel am Dienstag. Die mit der Eskalation im Handelsstreit besonders kritisch beäugte Devise, die potenziell von Peking als Druckmittel im Handelsstreit eingesetzt wird, schwächt sich weiter ab. Das gilt zumindest für den Onshore-Yuan. Der Dollar wird mit 7,1601 Yuan bewertet nach 7,1512 am Vorabend und 7,0960 zum Ende der Vorwoche. Die chinesische Notenbank hat unterdessen den Mittelkurs im Rahmen des täglichen Fixings um 0,3 Prozent erhöht, den Yuan also abgewertet. Bei den jüngsten täglichen Fixings lagen die Tagesveränderungen bei maximal 0,1 Prozent - in beide Richtungen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,90 53,64 +0,5% 0,26 +12,2% Brent/ICE 58,94 58,70 +0,4% 0,24 +6,6%

Die Ölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und schlossen im Minus. Die Aussicht auf Gespräche der USA mit dem Iran - wie auf dem G7_gipfel auf den Weg gebracht - habe die Preise gedrückt, so ein Teilnehmer. Dazu kam die leichte Dollarerholung, die das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum teurer macht. Übergeordnet herrschte mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China weiter Verunsicherung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 1,0 Prozent auf 53,64 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent reduzierte sich um 1,1 Prozent auf 58,70 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.529,97 1.527,10 +0,2% +2,87 +19,3% Silber (Spot) 17,71 17,67 +0,2% +0,04 +14,3% Platin (Spot) 858,71 857,50 +0,1% +1,21 +7,8% Kupfer-Future 2,54 2,54 -0,1% -0,00 -4,0%

Der Goldpreis zeigte sich nach seinem Höhenflug vom Freitag wenig verändert - zwischenzeitliche Gewinne wurden wieder abgeben. Der Preis für die Feinunze lag zum US-Settlement bei 1.537 Dollar. In Euro denominiert hatte das Edelmetall noch ein Rekordhoch markiert - erstmals seit knapp sieben Jahren. "Gold profitiert nicht nur von der Eskalation im Handelskonflikt, sondern auch von den daraus resultierenden schwachen Aktienmärkten und den fallenden Renditen", sagte Analyst Daniel Briesemann von der Commerzbank.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BRASILIEN

Die brasilianische Regierung hat die von den G7-Staaten zugesagten Millionenhilfen in Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonas-Region zurückgewiesen. Der Kabinettschef von Präsident Jair Bolsonaro sagte, die 20 Millionen Dollar sollten vielmehr dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten. Das Präsidentenbüro bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Ablehnung der Soforthilfe.

KONJUNKTUR CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 27, 2019 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.