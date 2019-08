flatex Morning-news Öl (WTI): Handelskrieg und nochmals Handelskrieg. Es ist und ...

Handelskrieg und nochmals Handelskrieg. Es ist und bleibt derzeit das Thema, dass die Markteilnehmer auch am globalen Rohölmarkt umtreibt. Nach den am vergangenen Freitag von China verhängten Strafzöllen und der Gegenantwort aus den USA will derzeit kein nachhaltiges Aufwärtsmomentum aufkommen. Als zusätzliche Belastung für US-Rohöl gilt der nun auch für das US-Öl verhängte Strafzoll.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 50,50 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 13. August 2019 bei 57,40 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 55,77 und 57,40 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 58,40/59,03/60,04 und 61,67 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 53,14/52,13 und 50,50 US-Dollar in Betracht, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 49,49/48,87/47,86 und 46,24 US-Dollar.

