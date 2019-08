flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex startete trotz zunächst sehr schlechter ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex startete trotz zunächst sehr schlechter Vorgaben aus der Region Asien-Pazifik mit einem Achtungserfolg in die neue Börsenwoche. Der DAX schloss am Montag mit einem Kursplus von 0,40 Prozent bei 11.658,04 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur rund 2,09 Mrd. Euro. Mit Ausnahme des Züricher SMI, der um 0,30 Prozent fiel und bei 9.715,83 Punkten aus dem Handel ging, konnten die umsatzstarken europäischen Leitindizes mit Kurszuwächsen schließen. Der EuroStoxx50 beendete den Montag mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 3.348,84 Zählern. Die Börsen in Europa konnten sich somit mehrheitlich dem Abwärtsdruck entziehen, der aufgrund der Strafzollthematik aus China und den USA am Freitag auf dem Marktsentiment lastete. Eine nachhaltige Erholungsbewegung muss dies deshalb aber noch lange nicht sein. Von der volkswirtschaftlichen Seite verdunkelte sich nämlich am Morgen mit der Ausgabe des ifo-Geschäftsklimaindex die Stimmung. Deutschlands Konzernlenker sind hochbesorgt und dies drückte der ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August mit nur 94,3 Punkten auch deutlich aus. Das Münchener ifo-Institut sprach vom schlechtesten Wert seit November 2012. Aufgrund dieser Daten würden sich die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten, hieß es. Die Experten des ifo-Institutes haben zuletzt so einen ausgeprägten Pessimismus im Krisenjahr 2009 beobachtet. Auch von der politischen Seite könnte es zum Ende der Woche spannend werden. In Sachsen und Brandenburg finden am Sonntag Landtagswahlen statt. Zumindest liegt eine Verschiebung der Bundesratsmehrheitsverhältnisse im Bereich des Möglichen. Außerdem könnte erneut Druck auf Deutschlands "Große Koalition" in Berlin ausgeübt werden. An der Wall Street unterdessen gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt mit soliden Kurszuwächsen aus dem Handel. Der NASDAQ100 konnte mit einem Kursgewinn von 1,47 Prozent auf 7.575,02 Punkten am stärksten zulegen.

Am heutigen Dienstag wurde bereits um 08:00 Uhr das deutsche BIP für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Im weiteren Verlauf stehen um 08:45 Uhr das französische Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen für den August zur Bewertung an und um 10:30 Uhr folgen noch die BBA-Hypothekengenehmigungen für Großbritannien im Juli. Aus den USA werden am Nachmittag um 15:00 Uhr der S&P Case-Shiller-Hauspreisindex und der FHFA-Hauspreisindex für den Juni ausgewiesen. Um 16:00 Uhr folgt noch das US-Verbrauchervertrauen für den August und der Richmond Fed Index für das Verarbeitende Gewerbe im August. Nach dem US-Börsenschluss werden noch die wöchentlichen API-Rohöllagerbestandsdaten publiziert. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne J.M.Smucker, Momo, Autodesk, Hewlett Packard Enterprise und Veeva Systems von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Morgen überwiegend zu Kursgewinnen. Die US-Futures wiesen hingegen durchweg leichte Abgaben auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.670 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete am Montag mit einem Kursgewinn von 0,40 Prozent in die neue Börsenwoche und schloss via Xetra mit 11.658,04 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 15. August 2019 bei 11.266,48 Punkten bis zum Zwischenhoch des 22. August 2019 bei 11.853,14 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.715 und 11.853 Punkten, sowie bei den Projektionen von 11.939/11.992/12.078 und 12.216 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 11.560/11.491/11.405 und 11.266 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.181/11.128/11.042 und 10.904 Punkten in Betracht.

