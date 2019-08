Die Geschäfte beim Immobilienentwickler Instone Real Estate sind im erste Halbjahr dank des Bau-Booms in Deutschland sehr gut verlaufen. Die Essener, die bald Cancom im SDax ersetzen, verdreifachten ihr operatives Ergebnis (Ebit) in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres. Das teilte das auf Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen am Dienstag in Essen mit.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern betrug in den ersten sechs Monaten 32,3 Millionen Euro nach 11,9 Millionen ein Jahr zuvor. Die bereinigten Umsatzerlöse stiegen auf 174,2 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es noch 139,4 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn in Höhe von 27 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen hier noch einen Verlust von zwei Millionen Euro ausgewiesen.

Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung bestätigte das Management seine Jahresprognose für das laufende Jahr. Das Management erwartet einen Umsatz zwischen 500 und 550 Millionen Euro und ein bereinigtes Ebit zwischen 85 und 100 Millionen Euro. Grundlage für das angestrebte Wachstum sei das Projektportfolio, hieß es, das innerhalb der letzten Monate auf 47 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von 5,1 Milliarden Euro wuchs.

"Mit unserem exzellenten Projektportfolio sowie der nach Stichtag getätigten Akquisition der S&P Stadtbau und der damit verbundenen Ausweitung unserer Aktivitäten auf die stark wachsende Region Nordbayerns, sind wir für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens bestens aufgestellt", erklärte Vorstandschef Kruno Crepulja laut Mitteilung./knd/mne/jha/

ISIN DE0005419105 DE0009653386 DE000A2NBX80

AXC0062 2019-08-27/08:43