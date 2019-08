Berlin (ots) - "Welches Haushaltsgerät ist am ehesten geeignet, Streit um das Thema Saubermachen zu vermeiden?" Diese Frage hat Kantar EMNID im Auftrag von Testberichte.de (www.testberichte.de) über 1.000 Menschen in Deutschland gestellt. Für ein knappes Viertel (24,4 Prozent) der Befragten ist die Antwort eindeutig: Die Spülmaschine ist der Friedensstifter Nummer Eins unter den Haushaltsgeräten.



Insbesondere bei jungen Leuten: Spülmaschine ist Friedensstifter Nummer 1



Auffällig: Bei jungen Leuten (16 bis 24 Jahre) sind es sogar fast ein Drittel (31,9 Prozent), für die eine Spülmaschine nicht nur dem Reinigen von Geschirr dient, sondern auch als Beziehungsretter. Bei immerhin 10,2 Prozent der Befragten sorgt ein Saugroboter dafür, dass der Haussegen nicht schief hängt. Auch hier ist der Wert bei den 16 bis 24-jährigen mit 15,6 Prozent unter allen Altersgruppen am höchsten.



"Streit ums Saubermachen unvermeidbar": Für 9 Prozent bleibt Putzen ein Ärgernis



Weniger technikbegeistert sind 18,4 Prozent der Befragten: Ihnen kann kein Haushaltsgerät dabei helfen, Streit zu vermeiden; schließlich müsse man beim Saubermachen grundsätzlich selbst Hand anlegen. Noch pessimistischer sind 8,7 Prozent der Befragten: Für sie ist der Streit in einer Partnerschaft beim Saubermachen vorprogrammiert; da hilft kein noch so modernes Gerät.



Akkustaubsauger und Fenstersauger am populärsten, gefolgt von Dampfbesen und Saugrobotern



Ganz unabhängig von einem möglichen Zwist darüber, wer wann wie viel zuhause putzt: Welche modernen Geräte werden für die häusliche Reinigung als besonders hilfreich eingeschätzt? Rund je ein Viertel der Befragten finden kabellose Akkustaubsauger (25,2 Prozent) und Fenstersauger (24,2 Prozent) besonders geeignet, je ein Fünftel vertrauen auf Dampfbesen (20,2 Prozent) und Saugroboter (20,0 Prozent). Anders sieht es bei Dampfbürsten (11,5 Prozent), Bodenwischrobotern (9,0 Prozent) und Fensterputzrobotern (5,4 Prozent) aus. Von ihrem Nutzen sind bisher deutlich weniger Konsumenten überzeugt.



Informationen zur Studie



Für die repräsentative Umfrage hat Kantar EMNID im Auftrag von Testberichte.de insgesamt 1.051 Personen im Alter zwischen 16 und 64 online nach ihren Einstellungen und Gewohnheiten zum Saubermachen befragt. Befragungszeitraum: 7.-10.03.2019.



Über Testberichte.de Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal für kompetente Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem es Testergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen, relevante Käufermeinungen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings, Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 70 Personen. Mehr Informationen: https://www.testberichte.de/presse/



