Es geht nach China. Der einzige Spezialist für Gleis- und Signaltechnik befreit sich von einem Oldie-Geschäft um sich auf das zu konzentrieren, was demnächst ansteht: Umbau und Ausbau des Bundesbahnnetzes in den nächsten Jahren, wofür ein Volumen um 5 Mrd. Euro in Berlin gehandelt wird. Ein großer Teil davon entfällt auf Vossloh. Kleinere Anbieter gehören noch dazu. Vossloh ist damit keine Glamour-Spekulation, aber brauchbar für einen Trade.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info