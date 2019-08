Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die allgemeinen Kostentrends etwa mit Blick auf Zulieferer, Schiffsanbieter und anderes seien weiterhin positiv für die großen europäischen Ölkonzerne, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher rüttele selbst das Risiko größerer Investitionen der Ölmultis nicht an seiner positiven Einschätzung der Branche. Anleger sollten die Kursschwächen im August daher nutzen, auch wegen der rekordhohen freien Mittelzuflüsse (Free Cashflow) der Konzerne./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

