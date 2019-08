IRW-PRESS: Codebase Ventures Inc.: Codebase Ventures Inc.: Das Unternehmen sichert sich eine zertifizierte Bio-Farm für den CBD-Hanfanbau in Upstate New York

Code Cannabis Investments unterzeichnet eine endgültige Vereinbarung und sichert sich damit ein Standbein im lukrativen CBD-Hanfmarkt, der bis 2025 einen Umsatz von 16 Milliarden Dollar erreichen soll

VANCOUVER, BC, KANADA (27. August 2019). Codebase Ventures Inc. (Codebase oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF) freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Code Cannabis Investments eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von zertifizierten Bio-Anbauflächen in Upstate New York (Norden des US-Bundesstaates New York) abgeschlossen hat, um Bio-Hanf für die CBD-Extraktion anzubauen.

Die Farm befindet sich in New Berlin (New York) im Vorland der Catskill Mountains, in einem Gebiet mit reichem Ackerland und Vertriebsinfrastruktur, und liegt in der Nähe von Betrieben wie dem der Joghurtmarke Chobani. Die zertifizierten Bio-Anbauflächen verfügen über eigene natürliche Bäche und Wasserfälle sowie hervorragende Baustandorte, von denen mehrere Raum für eine potenzielle Extraktionsanlage bieten.

Wir sehen diese Farm als ein Zentrum für das Unternehmen an der Ostküste - zunächst für die Produktion und Extraktion in Partnerschaft mit anderen Unternehmen und schließlich für die mögliche Entwicklung unserer eigenen Bio-Hanf- und CBD-Hanfmarken, sagte Herr Zach Stadnyk, President und CEO von Code Cannabis Investments. Angesichts der natürlichen Wasserquellen werden wir auch die Möglichkeit für die Herstellung von CBD-infundierten Wasserprodukten sondieren, insbesondere da das in New York angestrebte Gesetz auch die Herstellung von CBD-infundierten Getränken auf Hanfbasis ermöglichen will. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, uns durch die Bio-Zertifizierung gegenüber der Konkurrenz zu differenzieren.

Die Region entwickelt sich zu einem bedeutenden Hanfanbaugebiet, was durch neue Gesetze, die derzeit erarbeitet werden, und Investitionen von Unternehmen wie Canopy Growth, das im April dieses Jahres eine 48 Acres große Farm speziell für die CBD-Extraktion aus Hanf erworben hat, bestätigt wird. Der Gesetzesentwurf im US-Bundesstaat New York ist teilweise darauf ausgelegt, den Hanfanbau in den reichen landwirtschaftlichen Gemeinschaften des Bundesstaates zu fördern, da Hanf eine Nutzpflanze ist, die Arbeitsplätze schaffen und damit Wachstumsimpulse setzen kann.

Eckdaten:

- Laut Prognose von Forbes soll der CBD-Hanfmarkt bis 2025 einen Umsatz von 16 Milliarden Dollar erreichen.1

- Code Cannabis Investments erwirbt 45 Acres zertifizierte Bio-Anbauflächen in New Berlin (New York).

- Der Kaufpreis für das Grundstück beträgt 125.000 US-Dollar.

- Die Flächen sind für den Anbau von zertifiziertem Bio-Hanf für die CBD-Extraktion gedacht.

- Ein Gesetzesentwurf im US-Bundesstaat New York sieht den Verkauf von CBD-infundierten Getränken im Bundesstaat vor.

- Die US Farm Bill definierte Hanf als ein landwirtschaftliches Produkt und hob damit das bundesweite Verbot der kommerziellen Produktion von Hanf in den Vereinigten Staaten auf.

1 https://www.forbes.com/sites/irisdorbian/2019/03/12/cbd-market-could -pull-in-16-bln-by-2025-says-study/#44db2f8d3efd

Aus Hanf extrahiertes CBD findet sich bereits in den Regalen einer Vielzahl von Einzelhändlern - von Wegmans und Sephora bis zu Amazon und Neiman Marcus, meinte Herr Zach Stadnyk, President und CEO von Code Cannabis Investments. Die Chancen sind angesichts des weiterhin exponentiell wachsenden Interesses der Verbraucher an CBD-Produkten aus Hanf beträchtlich. Diese Akquisition verschafft dem Unternehmen ein starkes Standbein in einem sich im Umschwung begriffenen Bundesstaat, in dem die langfristigen Beziehungen in dieser Branche aufgebaut werden.

Über Codebase Ventures Inc.

Die Mission des Unternehmens besteht darin, strategische Investitionen in aufstrebende Branchen und Märkte zu tätigen, einschließlich Cannabis und Technologien wie Blockchain und Kryptowährungen, wo innovative Geschäftsmodelle und Technologien das Potenzial aufweisen, revolutionär zu sein und den Aktionären den größten Mehrwert zu bescheren.

Codebase Ventures Inc. ist ein erfahrenes Team an Unternehmens- und Technologieexperten, die früh in großartige Ideen investieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich aufstrebende Branchen wie Cannabis und Technologie schnell entwickeln werden, und bietet frühe Möglichkeiten für strategische Investitionen, die Aktionären exponentielle Erträge bescheren können.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Brian Keane, Director

Investor Relations

Tel: 1 (778) 806-5150 - gebührenfreie Rufnummer: (877) 806-CODE (2633)

E-Mail: IR@codebase.ventures

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

