Dietikon (ots) - Personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung der EnergieLink Gruppe: Matthias Felber wird das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Seine Unternehmensanteile werden von Partner Laurent Ludwig übernommen.



Die beiden Anlagenexperten haben die EnergieLink GmbH mit Sitz in Dietikon 2011 gemeinsam gegründet und sich auf die Beratung und Instandhaltung von Industrieanlagen, Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen spezialisiert. Das starke Wachstum und eine gezielte Marktstrategie führten 2017 zur Übernahme der Steinberg und Kirsch GmbH im deutschen Herne und 2018 zur Gründung der EnergieLink BV im niederländischen Breda.



Matthias Felber war massgeblich am gesamten Aufbau der EnergieLink Gruppe sowie der Definition der Produkte und Dienstleistungen beteiligt. Als technischer Leiter trieb er die Prozessorientierung bis zu den ISO-Zertifizierungen ISO 9001, ISO14001 und ISO45001 voran.



Heute liefern alle drei Standorte ein umfangreiches Produkte- und Dienstleistungsportfolio im Bereich der Anlagen- und Verfahrenstechnik, das von Anlagenbetreibern in ganz Europa geschätzt wird. Dieser langjährig aufgebaute Kundenstamm wird zukünftig weiterhin unter der Führung von Laurent Ludwig von den drei Standorten aus betreut und strategisch ausgebaut werden. Auch der Wachstumskurs der EnergieLink Gruppe wird mittels Prozessoptimierung und Qualitätssicherung sowie einer konsequenten Digitalisierung beibehalten.



Mit der Übergabe der Firmenanteile an Laurent Ludwig konnte sowohl für die EnergieLink Gruppe als auch für die beiden Gründer und Inhaber eine ideale Lösung gefunden werden, mit der ein weiteres gesundes Wachstum der Unternehmen mit Laurent Ludwig als geschäftsführendem Gesellschafter gewährleistet ist.



Original-Content von: EnergieLink GmbH, übermittelt durch news aktuell

