Die Analysten der Baader Bank stufen die S Immo-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy ein und bestätigen auch das Kursziel von 21,0 Euro. "Das Management sieht viel Grund, optimistisch in die nächsten Monate zu blicken und scheint eine interessante Akquisitions-Pipeline zu haben. Das Unternehmen hat auch mehrere Entwicklungsprojekte in der Region Berlin. Mit einem FFO-Wachstum von 15% gegenüber dem Vorjahr und einem NAV-Wachstum von 14% gegenüber dem Vorjahr bleibt S Immo eine attraktive Investmentstory für uns und wir bestätigen unser Kaufrating", so die Analysten.

