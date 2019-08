IRW-PRESS: Gatling Exploration: Gatling meldet hochgradige Ergebnisse von Oberflächenproben bei Kir Vit beim Goldprojekt Larder (Ontario)

Vancouver (British Columbia), 27. August 2019. Gatling Exploration Inc. (TSX-V: GTR, OTC: GATGF) (Gatling oder das Unternehmen) freut sich ein Update hinsichtlich seiner aktuellen Explorationsaktivitäten in der Zone Kir Vit beim Goldprojekt Larder bereitzustellen, das sich vier Kilometer nördlich des laufenden Bohrprogramms bei den Lagerstätten Bear, Cheminis und Fernland entlang des Cadillac Larder Lake Break befindet.

Höhepunkte der Explorationen

- Hochgradiges Gold an der Oberfläche. Der Schwerpunkt des Oberflächen-Explorationsprogramms 2019 von Gatling lag auf der Zone Kir Vit. Im Rahmen des Programms wurden Proben aus historischen Gräben, Gruben und mehreren offenen Ausbissen entnommen. Hochgradiges Gold wurde entlang des alterierten vulkanischen Kontakts sowohl mit der Syenitintrusion als auch mit Mischeinheiten gewonnen. Die Probenwerte beinhalten 7,0 und 6,7 Gramm Gold pro Tonne.

- Geologisches Verständnis von Kir Vit. Die auf dem Konzessionsgebiet durchgeführten historischen Arbeiten waren sehr gut dokumentiert und beim Oberflächenprogramm 2019 von Gatling äußerst hilfreich. Anhand dieser umfassenden Arbeiten, die bis dato durchgeführt wurden, konnte Gatling feststellen, dass sowohl eine intrusive Mineralisierung als auch eine Timiskaming-Konglomeratmineralisierung in der Zone Kir Vit vorhanden ist. In der Nähe der beiden mineralisierten Abschnitte befindet sich alteriertes mafisches Vulkangestein, das auch Hinweise auf eine späte Mineralisierung sowie eine hydrothermale Alteration aufweist (Abbildung 2).

- Großes hydrothermales Profil. Es wurden mehrere Alterationsanhäufungen im Feld identifiziert, die auf ein großes hydrothermales Profil hinweisen. Die bis dato vorgefundenen Alterationen beinhalten Serizit, Albit, Epidot, Siliziumdioxid, Hämatit und Carbonat.

- Nähe zu bestehenden Ressourcen. Die Zone Kir Vit weist mehrere Ähnlichkeiten mit nahe gelegenen Lagerstätten auf, einschließlich der porphyrähnlichen Mineralisierung bei der Lagerstätte Upper Beaver von Agnico Eagle (Abbildung 1). Das aktuelle Explorationsziel liegt etwa zehn Kilometer südöstlich der Lagerstätte Upper Beaver von Agnico Eagle, die eine angezeigte Mineralressource von 1.461.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 6,62 Gramm Gold pro Tonne mit 56.006.000 Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,37 Prozent Kupfer (6.870.000 Tonnen) sowie eine abgeleitete Ressource von 712.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 4,85 Gramm Gold pro Tonne mit 32.218.000 Pfund Kupfer mit einem Gehalt von 0,32 Prozent Kupfer (4.570.000 Tonnen) beherbergt. Technischer Bericht über das Gold-Kupfer-Projekt Upper Beaver (Ontario, Kanada), SRK Consulting, September 2012

- Bohrprogramm im Gange. Gatling nutzt alle erfassten Daten, um die Planung des aktuellen 3.500 Meter umfassenden Bohrprogramms zu unterstützen, das in der Zone Kir Vit im Gange ist. Bei ersten Bohrungen wurden stark alterierte Syenite, alteriertes Vulkangestein, Quarz-Carbonat-Brekzienbereiche und mehrere Konglomeratlinsen freigelegt. Gatling wird die Analyseergebnisse veröffentlichen, sobald sie eintreffen.

Tab. 1: Zusammenfassung der Oberflächenproben, die von Gatling Exploration in der Zone Kir Vit entnommen wurden

OberflächenproZone Au (g/tLithologie Beschreibung

bentyp )

Schürfprobe Kir Vi7,0 Mafisches VStarke Serizit-Hämatit-Altera

t ulkangesteition mit

n

Pyritmineralisierung von 2 %

Schürfprobe Kir Vi6,7 Mafisches VStarke

t ulkangestei Hämatit-Braunspat-Alteration

n mit

Pyritmineralisierung von 5 %

Schürfprobe Kir Vi1,2 KonglomeratGanggestein mit starker

t Siliziumdioxid-Hämatit-Verän

derung und

Jaspis-Gesteinsfragmenten

unterstützt

Schürfprobe Kir Vi1,0 KonglomeratGanggestein mit Konglomerat

t mit moderater

Siliziumdioxidalteration

unterstützt

Schürfprobe Kir Vi1,0 Syenit Starker serizitalterierter Sy

t enit mit

Pyritmineralisierung von 5 %

Schürfprobe Kir Vi0,8 Mafisches VModerate Serizit-Albit-Altera

t ulkangesteition mit

n

Pyritmineralisierung von 1%

Schürfprobe Kir Vi0,8 Syenit Moderater

t Siliziumdioxid-Hämatit-

Serizit-Albit-alterierter

Syenit

Schürfprobe Kir Vi0,5 KonglomeratGanggestein mit moderater

t Hämatit-Siliziumdioxid-Alter

ation, Oxidationsmerkmalen

und

Pyritmineralisierung von > 5

unterstützt

Schürfprobe Kir Vi0,4 KonglomeratGanggestein mit moderater Sil

t iziumdioxidalteration

und mehreren Jaspisanhäufung

en

unterstützt

Schürfprobe Kir Vi0,4 Mafisches VSchwache bis moderate

t ulkangestei Siliziumdioxidalteration

n mit überall

Quarz-Kalzit-

Erzgängchen und Pyritminerali

sierung

von 1 %

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48676/2019-08-27 GTR NR Summer Surface Exploration Update_deutsch_PRCOM.001.jpeg

Abb. 1: Goldprojekt Larder mit Lagerstätten und Erkundungsgebieten mit regionalen Goldabschnitten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48676/2019-08-27 GTR NR Summer Surface Exploration Update_deutsch_PRCOM.002.jpeg

Abb. 2: Zone Kir Vit mit 2019 kartierten Ausbissen und Oberflächenproben

Qualitätskontrolle

Das Bohrkernmaterial wird protokolliert und es werden Proben direkt auf dem Gelände des Projekts Larder gewonnen. Bohrkernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften zerteilt. Eine Hälfte wird an das Labor von ActLabs in Timmins (Ontario) zur Analyse übergeben, die andere Hälfte wird sichergestellt und vor Ort aufbewahrt. Der Goldgehalt sämtlicher Proben wird mittels Brand-Atomabsorptionsspektroskopie bestimmt. Bei Proben mit einem Goldgehalt über 5,0 g/t kommt standardmäßig die Brandprobe bzw. Gravimetrie zum Einsatz. Im Rahmen der Qualitätskontrolle werden bei Gatling zertifizierte Normproben und Leerproben zu Referenzzwecken routinemäßig dem Probenstrom beigefügt.

Über Gatling Exploration

Gatling Exploration ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der Provinz Ontario gelegenen Goldprojekts Larder konzentriert. Das Konzessionsgebiet Larder beherbergt drei hochgradige Goldlagerstätten, die sich - 35 Kilometer östlich von Kirkland Lake gelegen - entlang einer Diskontinuität, dem Cadillac-Larder Lake Break, erstrecken. Das Projekt wird zu 100 % von Gatling kontrolliert und besteht aus patentierten und nicht patentierten Claims, Pachtkonzessionen und Bergbaulizenzen, die über das Gebiet der Townships McVittie und McGarry verteilt sind. Das 3.370 Hektar große Projektgelände liegt 7 Kilometer westlich der Mine Kerr Addison, aus der 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Alle Bereiche des Konzessionsgebiets Larder sind mit dem LKW bzw. mit geländegängigen Fahrzeugen über nicht gewartete Straßen und Zufahrtswege erreichbar.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Tribble, P. Geo., der bei Gatling Exploration als VP Exploration und als qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich zeichnet, geprüft und freigegeben.

