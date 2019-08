wallstreet:online AG: wallstreet:online AG bestätigt nach starkem ersten Halbjahr die Jahresprognose 2019 DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose wallstreet:online AG: wallstreet:online AG bestätigt nach starkem ersten Halbjahr die Jahresprognose 2019 27.08.2019 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. wallstreet:online AG bestätigt nach starkem ersten Halbjahr die Jahresprognose 2019 * Umsatz 6.221 TEUR (VJ: 5.344 TEUR), Gewinn vor Steuern 3.279 TEUR (VJ: 2.703 TEUR) * Hochprofitables und skalierbares Geschäftsmodell mit Vorsteuermarge von über 50 Prozent * Integration von finanznachrichten.de erfolgreich abgeschlossen * Prognose bestätigt: Umsatz 10.000 TEUR - 12.500 TEUR, EBT 5.700 TEUR - 7.000 TEUR * Mit Ariva.de AG und wallstreet:online capital AG werden neue Wachstumstreiber integriert Berlin, 27. August 2019 - Die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiber führender Finanzportale und der Finanz-Community Nr. 1 im deutschsprachigen Raum, hat auch im ersten Halbjahr 2019 von einer anhaltend hohen Nachfrage nach ihren Werbemitteln profitiert und den hochprofitablen Wachstumskurs fortgesetzt. Zu der positiven operativen Entwicklung hat erstmals die übernommene ABC New Media AG mit ihrem Finanzinformationsportal finanznachrichten.de beigetragen. Insgesamt liegt die Gruppe nach den ersten sechs Monaten voll im Plan und bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2019. Im ersten Halbjahr 2019 hat die wallstreet:online Gruppe den Umsatz im Kerngeschäft mit den Portalen wallstreet-online.de, boersennews.de und finanznachrichten.de von 5.344 TEUR um 16 Prozent auf 6.221 TEUR gesteigert. Einer der Wachstumstreiber war die neue App von boersennews.de. Deren umfassende Überarbeitung wurde von den Nutzern sehr gut aufgenommen und hat die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Der Gewinn der wallstreet:online Gruppe legte erneut überproportional zu: Der Gewinn vor Steuern (EBT) stieg um 21 Prozent auf 3.278 TEUR. Mit einer Vorsteuermarge von über 50 Prozent bestätigt wallstreet:online das hochprofitable und skalierbare Geschäftsmodell. "Unser Kerngeschäft mit den Finanzportalen entwickelt sich hervorragend. Nachdem wir im laufenden Jahr die Marke von 100-Millionen-Page-Impressions (PIs) deutlich überschritten haben, werden wir von Werbekunden ganz anders wahrgenommen. Mit der Übernahme von Ariva.de sind es inzwischen sogar schon über 150 Millionen PIs (Juli 2019) und wir haben zum Marktführer aufgeschlossen", sagt Stefan Zmojda, CEO der wallstreet:online AG. "Die Integration von finanznachrichten.de ist inzwischen abgeschlossen und der Relaunch der Website im August erfolgt. Aufgrund der starken Entwicklung haben wir den oberen Rand unserer Prognose klar im Fokus." Für das Jahr 2019 erwartet wallstreet:online im Kerngeschäft einen Umsatz zwischen 10.000 TEUR und 12.500 TEUR sowie ein EBT zwischen 5.700 TEUR und 7.000 TEUR. Die Basis für ein weiterhin dynamisches Wachstum hat die Gruppe bereits im laufenden Jahr geschaffen. Im Kerngeschäft wurde Ende Juni die Ariva.de AG einschließlich ihrer Tochtergesellschaft ZV Zertifikate Verlag GmbH übernommen. Das im Jahr 1998 gegründete Unternehmen verfügt über eine große Finanz-Community und generiert monatlich mehr als 45 Mio. PIs (Juli 2019). Darüber hinaus ist die neue Tochtergesellschaft einer der führenden Anbieter für die Lieferung von Finanzdaten und Softwarelösungen an Finanzinstitute. Innerhalb der wallstreet:online Gruppe ergeben sich durch die Integration der Ariva.de AG sowohl Kostenoptimierungsmöglichkeiten als auch neue Vertriebschancen. Zudem beabsichtigt die wallstreet:online Gruppe künftig von dem Megatrend Fintech zu profitieren. Dafür hat sie im April 2019 eine Beteiligung von ca. 30 Prozent an der wallstreet:online capital AG, dem Betreiber von FondsDISCOUNT.de, erworben und sich darüber hinaus eine Option auf den mittelfristigen Erwerb einer deutlichen Kontrollmehrheit gesichert. Die Internetplattform FondsDISCOUNT.de ist nach eigener Einschätzung der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland. In den vergangenen Monaten wurde die technische Infrastruktur stark optimiert und weiterentwickelt. So kann die Kundengewinnung und -betreuung inzwischen deutlich effizienter erfolgen. Die Anbindung reichweitenstarke Partner zur Neukundengewinnung lässt sich nun ebenfalls einfacher realisieren. Außerdem soll die Kundenbindung durch ein umfassendes Kundenportal erhöht werden. Der vollständige Halbjahresabschluss 2019 zum Download: www.wallstreet-online.ag/ir. Über die wallstreet:online Gruppe Die wallstreet:online Gruppe betreibt die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 155 Mio. PIs (Stand 2019/07) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. Außerdem ist die Gruppe mit ihrer Beteiligung an FondsDISCOUNT.de, dem größten bankenunabhängigen Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland, im FinTech-Bereich aktiv. 