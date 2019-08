Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der damit verbundene deutliche Anstieg der Risikowahrnehmung hält die Anleihemärkte weltweit gut unterstützt, berichten die Analysten der DekaBank.Neue Tiefststände bei Bundrenditen (10J) erscheinen zu Beginn der neuen Handelswoche möglich, so die Analysten der DekaBank. Nach dem geldpolitischen Großereignis von Jackson Hole sollten in der kommenden Woche von Seiten der Zentralbanken kaum wesentliche Marktimpulse kommen. Allerdings habe Jackson Hole verdeutlicht, dass die Geldpolitik vor allem in den USA stark datenabhängig sei und damit der Fokus in den kommenden Wochendeutlich stärker auf den Wirtschaftsdaten liegen werde als in den vergangenen zwei Monaten. Vor allem die US-Arbeitsmarktdaten am 6. September stünden hier im Blickpunkt. (Ausgabe vom 26.08.2019) (27.08.2019/alc/a/a) ...

