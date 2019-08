MOLOGEN AG (ISIN: DE000A2LQ900) schrumpft die Gesellschaft um zwei Drittel zusammen, selten hat eine Studie eine ganze Firma so auf den Kopf oder besser gesagt auf die Beine gestellt. ... so hieß es gestern bei uns. Und heute meldet Mologen AG einen Erfolg:

"..., dass die U.S.-Patentbehörde (USPTO) die Erteilung eines Patentes auf Grundlage der Patentanmeldung "Combination comprising immunostimulatory oligonucleotides" (US 15/756,798) angekündigt hat ("Notice of Allowance"). Die Patentanmeldung beansprucht die Verwendung der dSLIM(R)-Moleküle, zu denen auch der TLR9 Agonist Lefitolimod zählt, sowie der Moleküle aus der EnanDIM(R)-Plattform, MOLOGENs nächster Generation von TLR9 Agonisten, in Kombination mit Checkpoint-Inhibitoren zur Behandlung von Krebs.Das zur Erteilung stehende Patent bietet somit breiten Schutz für den von MOLOGEN eingeschlagenen Weg, im Indikationsfeld onkologische Erkrankungen den Fokus zukünftig auf Kombinationsansätze mit Lefitolimod bzw. EnanDIM(R) und Checkpoint Inhibitoren zu setzen."

Dr. med. Stefan M. Manth, Vorstandsvorsitzender der MOLOGEN AG erklärt: "Diese Nachricht erfüllt uns mit Stolz und Freude. Im Rahmen der strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens auf die klinische Entwicklung kombinierter Immuntherapien stellt dieses Schutzrecht eine enorm wichtige Absicherung dar."

Anfang des Jahres holte man 4,2 Mio. EUR - für die IMPALA

Im Rahmen der Kapitalerhöhung im Frühjahr ...

