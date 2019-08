Hamburg (ots) - Um alle Camping-Bedürfnisse auf einem Portal abzudecken, hat campstar nun sein Angebot um die weltweite Vermittlung von Wohnmobilen erweitert. Campstar bietet dabei maximale Transparenz und höchste Qualitätsstandards, um das bestmögliche Camping-Erlebnis für seine globale Camping-Community zu gewährleisten. Die vermittelten Wohnmobile werden von professionellen und zuverlässigen globalen Partnern campstars bereitgestellt. Für die Einführung des Vermietungsservices kooperiert campstar zunächst mit McRent, Rent Easy, Apollo und Cruise America, auf die in den kommenden Wochen weitere namhafte Anbieter folgen werden.



Auf der campstar-Plattform finden Camper eine große Auswahl von sofort verfügbaren Wohnmobilen, die an Stationen in Europa, den USA, Australien und Neuseeland abgeholt werden können. Detaillierte Fahrzeugbeschreibungen und Preisinformationen helfen den Nutzern, schnell und einfach das passende Angebot zu finden. Darüber hinaus betreut campstar seine Kunden durch ein erfahrenes Team in Hamburg, das sich aus qualifizierten Camping-Experten zusammensetzt.



Zum Start des neuen Services bietet campstar nur für kurze Zeit exklusive Sonderangebote, von denen Nutzer gerade rechtzeitig für die Herbstferien oder frühzeitige Buchungen für 2020 profitieren können.



Campstar revolutioniert die Planung und Buchung des perfekten Campingurlaubs für die weltweit wachsende Outdoor-Community. Über 20 000 Campingplätze stehen bereits für unverbindliche Anfragen zur Verfügung, hunderte von Campingplätzen sind direkt buchbar. Neben Stellplätzen können die Camper aus einer Vielzahl von Glamping-Unterkünften wie Chalets, Tipis oder Mobilheimen wählen.



"Wir sind stolz, als erstes Reiseportal Campingplatz-Buchung und Wohnmobilvermietung auf einer Plattform zu vereinen", berichtet campstar Geschäftsführer Carsten Greiner. Im nächsten Schritt werden Anbieter von Camping-Zubehör folgen, um das Versprechen einzuhalten, ein 'one-stop-shop' shop für leidenschaftliche Camper zu werden.



Campstar wurde 2018, unterstützt von CHECK24 Ventures, von erfahrenen Online-Reiseexperten gegründet und ist zunächst in 8 Sprachen verfügbar.



Pressekontakt:



Email: press@campstar.com

Tel.: +49 40 22859442

Website: http://www.campstar.com

Stadtdeich 5, 20097 Hamburg



Original-Content von: campstar Worldwide Camping GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/33221