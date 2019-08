Wenn Versorger laufen, läuft es anderswo nicht gut. Gemäß dieser Börsenweisheit haben die Strategen der britischen Investmentbank Barclays die europäische Branche der Energieerzeuger von "Marketweight" auf "Overweight" angehoben. Die Verschärfung des Handelskrieges zwischen den USA und China erhöhe die Risiken für die weltweite Konjunktur erheblich, schrieben die Analysten Peter Crampton und Dominic Nash in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sei es ratsam, die Gewichtung defensiver Aktien zu erhöhen. Die Experten nahmen dies zum Anlass, zahlreiche Einzelwerte neu einzustufen.

Unter anderem hob die Investmentbank ihr Votum für Eon von "Equal Weight" auf "Overweight" an. Die Aktie sei unterbewertet, so die Analysten. Immerhin ignorierten die Anleger damit nicht nur die aktuelle Lage, sondern auch das Gewinn- und Dividendenpotenzial aus dem Innogy -Deal ab 2022 schrieb Crampton zudem in einer parallel veröffentlichten Einzelstudie. Nach dessen Genehmigung dürfte das Management ab September durchstarten. Auf dem aktuellen Niveau biete sich daher eine erstklassige Kaufgelegenheit. Das Kursziel für Eon senkten die Analysten wegen der gestiegenen Verschuldung allerdings von 10,00 auf 9,50 Euro.

Unterbewertung ist auch das Stichwort für Innogy. Die Aktie hatte sich im Vergleich zum Sektor seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt. Die Einstufung lautet nun "Equal Weight" nach "Underweight". Das Kursziel lautet weiter 37 Euro.

Auf RWE halten die Briten ebenfalls große Stücke. Das Kursziel haben sie daher von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie sei ein "Top Pick" und biete trotz des Kursanstiegs seit Jahresbeginn noch Potenzial. Die Anleger würdigten noch immer nicht die Tatsache, dass der Versorger sich zum drittgrößten Unternehmen im Bereich Erneuerbarer Energien in Europa gewandelt habe. Im neuen Kursziel spiegelt sich unter anderem auch die gesunkene Nettoverschuldung wider./mf/tav/jha/

