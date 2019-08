(shareribs.com) Chicago 27.08.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt überwiegend fester. Die Sojabohnen stützten sich an den jüngsten Aussagen Trumps zum Handelsstreit mit China. Dezember-Mais stieg um 0,1 Prozent auf 3,6825 USD/Scheffel. Mais erholte sich gestern leicht und wurde dabei gestützt von der Erholung bei den Sojabohnen. Dabei sorgten Berichte über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...